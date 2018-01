Byton SUV Concept (2019): Elektroauto, Preis, Reichweite — 08.01.2018 Elektro-SUV zum Kampfpreis Die neue chinesische Marke Byton plant ein SUV mit Elektroantrieb, das bei Bedarf auch vollautonom fährt. Der Preis ist eine echte Kampfansage an die Konkurrenz. Alle Infos!

D

Vorstellung: Midsize-SUV mit Leuchteffekten



Kameratechnik ersetzt herkömmliche Rückspiegel und Türgriffe.

Innenraum: Displays für alle Passagiere



Jeder Passagier hat Zugang zu einem eigenen Display.

Connectivity: Byton passt sich an die Bedürfnisse des Fahrers an



Ein durchgehender Bildschirm überzieht das komplette Armaturenbrett und macht herkömmliche Schalter überflüssig.

Motoren und Preise: Elektro-SUV für nur 37.300 Euro?



Die Batterie-Pakete sind aus Sicherheitsgründen in den Fahrzeugboden integriert.

Die Highlights der CES 2018: Cockpits von morgen Zur Galerie

Autor: Elias Holdenried

as chinesische Start-up Future Mobility (FMC) hat für die CES in Las Vegas (9. bis 12. Januar 2018) ein elektrisches SUV angekündigt. Dabei handelt es sich um eine seriennahe Studie , die weitgehend dem Serienmodell gleichen soll, das 2019 auf den Markt kommt. Die Automobilsparte des Konzerns heißt "Byton" und wurde erst 2017 gegründet. Der Name ist eine Abkürzung von "Bytes on Wheels". Der Geschäftsführer der neuen Marke, Carsten Breitfeld, ist derund auch andere Manager und Ingenieure wurden von namhaften Hightech-Unternehmen wie Google abgeworben. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich zwar in China, doch auch in Kalifornien und München hat Byton Entwicklungsstandorte.Das erste Modell hat mit 4,85 Metern Länge ungefähr dasund gliedert sich das stark wachsende Segment der Midsize-SUV ein. Das Design wird von der flachen Dachlinie geprägt, die stark an ein Coupé erinnert. Der lange Radstand und die markanten 22 Zoll großen Felgen, verleihen dem Stromer einen markanten Auftritt. In der Seitenansicht fallen die kurzen Überhänge und die fehlenden Türgriffe auf. Letztere wurden durch Gesichtserkennungskameras ersetzt, die das Auto für den Fahrer entriegeln. Dieser kann von innen die anderen Türen für Mitfahrer gezielt öffnen. Auch die Rückspiegel wurden durch Kameras ersetzt. Deren Bilder werden zusammengefügt und dem Fahrer angezeigt. An der Front des SUV prangen flache LED-Scheinwerfer , die durch schmale LED-Streifen ergänzt werden. Je nach Ladezustand der Akkus stellen diese eine andere Leuchtsignatur da. Das Fahrzeug begrüßt den sich nähernden Fahrer sogar mit einer Lichtshow.Das eigentliche Highlight ist aber der Innenraum im Lounge-Stil. Auffällig ist vor allem derder sich mit einer Breite von 125 Zentimetern über das komplette Armaturenbrett zieht. Auf dem Lenkradkranz befindet sich ein weiteres Touchdisplay. Die vorderen Sitze lassen sich um bis zu 12 Grad drehen, um Gespräche bei einer autonomen Fahrt zu erleichtern und den Passagieren auf der Rücksitzbank einen Blick auf das monströse Display zu ermöglichen. Auf den Rückseiten der Vordersitze befinden sich zwei weitere Displays, die über diesselbe Bedienlogik verfügen.Besonders stolz ist Byton auf die die High Tech-Austattung des SUV. Auf Wunsch lässt sich das durchgehende Display so konfigurieren, dass auf bis zu drei seperaten Fenstern verschiedene Informationen nebeneinander angezeigt werden. Bedient wird der Bildschirm über eine intelligente Sprachsteuerung, die sich um zusätzliche Assistenten wie Alexa von Amazon ergänzen lässt oder über eine spezielle Smartphone-App. Das "Shared Experience Display" passt seine Helligkeit selbsständig den herrschenden Lichtverhältnissen an. Das Touchdisplay auf dem Lenkrad zeigt Basisinformationen wie die Pfeilnavigation an. Außerdem wird die Lautstärke des Multimediasystems über dieses Bedienelement geregelt. Am rechten Rand des Bildschirms befinden sich die Wähltasten für die Fahrstufen. Gesichtserkennungskameras identifizieren die verschiedenen Nutzer des Fahrzeugs. Da deren Daten auf einem Onlineprofil hinterlegt sind, passt sich das Fahrzeug automatisch an die Bedürfnisse und Wünsche der Person an.Je nach Ausführung wird das Modell entweder von einem Elektromotor auf der Hinterachse oder je einem E-Aggregat auf beiden Achsen angetrieben. Der Hecktriebler leistet 200 kW und 400 NM, während die Allradversion 300 kW und 710 NM Drehmoment auf die Achsen verteilt. Die Reichweite der Akkus beträgt wahlweise 400 Kilometer, beziehungsweise 520 Kilometer mit dem erweiterten Batteriepaket. Die Energiespeicher sind crashsicher in den Fahrzeugboden integriert. Natürlich hat das SUV auch Technik für vollautonomes Fahren an Bord. Kameras, Radarsysteme und Laserscanner sind für die Orientierung des Fahrzeugs zuständig. Der Byton soll beikosten. Zunächst soll das SUV aber nur in China auf den Markt kommen. Wenn es das Fahrzeug tatsächlich in die Serienfertigung schafft, wäre dies eine richtige Kampfansage an die Elektro-Konkurrenz.