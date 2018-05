Cabrioverdeck reinigen: Tipps

E

ndlich wieder offen fahren, ein Traum für Cabrio-Fans! Leider trägt das Auto immer noch die Spuren des Winters mit sich herum. Kein Wunder, moderne Modelle sind mittlerweile so alltagstauglich, dass sie problemlos auch in der kalten Jahreszeit gefahren werden können. Zunächst muss also der Dreck runter. Doch Vorsicht: Besuche in der Waschstraße sind heikel bei Cabrios. Vor allem Stoffverdecke älterer Autos mit Kunststoffscheiben leiden unter dem Einsatz von rotierenden Bürsten. Besser, man sucht eine Waschanlage auf, die weiche Textilstreifen benutzt. Noch lieber mögen Softtops die sanfte Handarbeit in der Waschbox. Dabei ist es wichtig, auf die Sauberkeit der Geräte zu achten, verdreckte Schaumbürsten hinterlassen Kratzer auf Lack und Kunststofffenstern. Auf der sicheren Seite ist, wer auf den Bürsteneinsatz verzichtet und nur den Hochdruckreiniger nutzt, den Rest mit Schwamm und eigener Bürste entfernt.