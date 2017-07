Campocito Duo Exclusivo 5.3: Wohnmobil-Fahrbericht — 26.07.2017 Der Kurze mit dem Zauberkasten Ein Bulli mit vollwertigem Bad – das geht nicht? Doch, das beweist der neue Hersteller Campocito aus der Oberpfalz. Mit einem cleveren Trick lässt sich die Sanitärzelle um rund 70 Zentimeter verschieben.

Ausgetüftelt und patentiert: das Bad zum Verschieben



Hin und her: So sieht sie aus, die Zauberbox – zum Fahren wird das Bad nach hinten geschoben.

Hartmann

Navi und Rückfahrkamera sind immer an Bord



Technische Daten: Campocito Duo Exclusivo 5.3 Motorisierung Vierzylinder, Reihe Leistung 110 kW (150 PS) bei 3250 bis 3750/min Hubraum 1968 cm3 Drehmoment 340 Nm bei 1500 bis 3000/min Höchstgeschwindigkeit 169 km/h Getriebe/Antrieb Siebengang-DSG/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5304/1900/2600 mm Radstand/Bereifung 3400 mm/205/65 R 16 Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2500/500 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2500/750 kg Material Wand/Dach/Boden Blech/GFK/Blech Stärke Wand/Dach/Boden 15 mm/15 mm/15 mm Isolierung Wand/Dach/Boden xtreme/xtreme/Holz (xtreme: Polyolefine) Liegefläche Heck L x B 2000/1830 x 1500 Kühlschrankvolumen/Froster 50 l/– Herd 1 Flamme Bordbatterie 100 Ah (Lithium-Ionen) Frisch-/Abwassertank 55/40 l Gasvorrat/Heizung –/Diesel Preis/Testwagenpreis ab 79.000 Euro/79.000 Euro

Autor: Thomas Wirth Fazit Ein Bad zum Verschieben – auf diese Idee kann nur ein wahrer Tüftler kommen. Doch das Konzept ist handwerklich toll umgesetzt, dazu kommt eine reichhaltige Ausstattung des Campocito. Beides erklärt den hohen Preis. Wer einen Bulli für zwei mit richtigem Bad sucht, sollte sich diese sehr spezielle Lösung genauer anschauen.



Als Basis für sein Wohnmobil nutzt Campocito einen Volkswagen Transporter , und zwar in der Variante mit serienmäßigem Festhochdach. Damit misst er 2,60 Meter in der Höhe, kommt aber so fix und fertig aus dem Werk, inklusive der bis zum Dach reichenden hohen Hecktüren. Von außen tritt er als unauffälliger, typischer Camper der Bulli-Klasse an.Sein Gimmick ist das Schiebebad. Unternehmer Hanshat diese Lösung ausgetüftelt und patentieren lassen, weil er mit wenig Länge maximal komfortabel unterwegs sein wollte. Der Effekt ist verblüffend: In Fahrstellung steht die Sanitärbox mit Toilette, Dusche und Klappwaschbecken hinten, das Bett ist entsprechend verkürzt. Dafür ist vorn genug Platz am Tisch. Nach dem Öffnen der Verriegelungen lässt sich die Box auf zwei im Boden eingelassenen Schienen leicht nach vorn schieben, die Schläuche zieht sie mit. Der Tisch wird zuvor abgeklappt. Dann kann sich das 1,50 Meter breite Bett zur vollen Länge entfalten: 2,00 Meter auf der linken, immerhin 1,83 Meter auf der rechten Seite. Und bequem ist es auch: Auf Tellerfedern liegt eine acht Zentimeter starke Unter-, darauf eine ebenso starke Softmatratze – nachts bietet der Campocito höchsten Komfort. Sogar Stauraum ist nicht knapp: Unterm Bett finden zwei E-Faltbikes einen blicksicheren Platz.Agil mit seinem 150-PS-Diesel. Unter dem 79.000 Euro teuren Exclusivo bietet Campocito zudem für 64.000 Euro den einfacher ausgestatteten Classico an, dem 102 PS genügen müssen. Das Topmodell dagegen bietet serienmäßig ein Siebengang-DSG, ein Multifunktionslenkrad, automatische Distanzregelung und Klimaautomatik. Ein Parkpilot hilft in engen Lücken, doch selbst beim günstigeren Modell baut Campocito ab Werk ein Navi samt Rückfahrkamera ein. Erstaunlich ist, wie leise der Bulli fährt: Campocito-Macher Hartmann lässt sich von Volkswagen die Transporter mit der Armaturenbrett-Dämmung der Pkw-Version liefern – es sind auch Details wie diese, die den Campocito so teuer wie speziell machen.