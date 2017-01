Car Fail: Offroad-Trip in den Sturm — 31.01.2017 Küstenwache rettet Nissan-Fahrer Die US Küstenwache musste in Kalifornien den Fahrer eines Nissan King Cab aus einer Sturmflut retten. Hier kommen die krassesten Car Fail-Videos!

E

Bentley reißt die Wand ein



Leichtsinnig: Als der Bentley bereits rollte, versuchte die Fahrerin trotzdem noch, ihn aufzuhalten.

Chaos am Glatteinshang



Packard Super Eight rollt in See



Wenn der Motor fliegen geht ...



Spektakel beim Tractorpulling: Der Motor der Zugmaschine explodiert und fliegt auf die Straße.

Wütender Ire unternimmt idiotischen Fluchtversuch

Der wütende Ire versucht seinen Avensis vom Abschleppwagen zu fahren. Nicht sehr erfolgreich.

Vergebliche Suche nach der Überholspur



Hier nimmt das Unheil seinen Lauf: Der BMW 3er findet statt einer Überholspur nur eine Betonleitplanke.

Überschlag bei Dragster-Rennen

Schreck für US-Dragsterfahrer Steve Jackson: Diesen Überschlag überlebt er unverletzt.

Tesla Model S macht sich selbstständig



in unvorsichtiger Nissan-Fahrer in Kalifornien musste von der US-Küstenwache mit dem Helikopter aus dem Wasser gezogen werden. Der Mann hatte sich trotz Wellenwarnung mit seinem King Cab auf eine wasserumtoste Mole getraut und steckte schließlich fest. Die Wassermassen schubsten sein Auto wie ein Spielzeug hin und her. Laut carscoops.com alarmierten Spaziergänger die Küstenwache. Die entschied, dass ein Rettungsversuch von Land aus zu gefährlich sei und rief den Helikopter. Der befreite den Mann per Seilwinde aus der misslichen Lage. Seinen Nissan musste der Mann zurücklassen. Er soll von Spezialisten geborgen werden, sobald sich das Wetter gebessert hat.Einer chinesischen Bentley-Fahrerin ist ihre Unachtsamkeit zum teuren Verhängnis geworden. Bei der Einfahrt ins Parkhaus rollte ihr rund 200.000 Euro teurer Bentley Flying Spur eine Rampe hinunter und knallte Schnauze voran in eine Wand. Der Grund für das Missgeschick: Als die Dame feststellte, dass sie nicht nah genug an den Kartenleser der Schranke herangefahren war, stieg sie aus dem Wagen – allerdings ohne die Bremse zu aktivieren oder wenigstens die Fahrstufe P einzulegen. Besonders gefährlich: Als der Bentley ins Rollen kam, versuchte die Fahrerin sogar, den Wagen festzuhalten und ging damit das Risiko ein, von ihrer 2,4-Tonnen-Limousine überrollt zu werden. Glück im Unglück hatten noch drei weitere Personen: An Bord des gecrashten Bentley sollen laut Daily Mail während des Crashs eine weitere Frau und ein Kind gewesen sein, die offenbar mit dem Schreck davonkamen. Ebenso der Mann, der auf der anderen Seite der beschädigten Wand fast von herunterfallenden Trümmern getroffen worden wäre (siehe Video)!Bei plötzlichem Wintereinbruch sollten Autofahrer einen kühlen Kopf bewahren. Was passiert, wenn nicht, fanden Fahrer, Mitfahrer und Passanten im kanadischen Montreal heraus. Da stiegen an einem verschneiten Hang in der Stadt vom Busfahrer über den Polizisten bis zum Winterdienstler alle hektisch in die Eisen, manche schlugen zusätzlich die Vorderräder ein. Das Ergebnis war eine skurrile Karambolage mit wilden Drehern, bei der es reichlich Blechschaden gab, dank der niedrigen Geschwindigkeit aber wohl keine Verletzten. Sanftes Rollen geradeaus hätte das Chaos dagegen wahrscheinlich verhindert. Willem Shepherd hat gefilmt und das Video auf Youtube hochgeladen.Was stand er schmuck da. Poliert, chromblitzend, wie frisch vom Band gelaufen. Und so staubte der Packard 1605 Super Eight Convertible von 1938 beim Hilton Head Island Concours d’Elegance in Port Royal (USA) folgerichtig den ersten Preis in der Klasse "US-Klassiker 1925 bis 1948" ab. Jubel, Trubel, Heiterkeit? Zuerst. Aber nicht lange.Denn der Besitzer – laut Veranstalter handelt es sich um Ralph Marano, der eine der größten Packard-Sammlungen weltweit besitzt – hatte offenbar vergessen, die Handbremse zu ziehen. Und es kam, was kommen musste: Das seltene und überaus liebevoll restaurierte Vorkriegsauto ( Achtzylinder , 130 PS, 1,8 Tonnen) rollte rückwärts in einen Golfteich, wo es nur mit schwerem Gerät wieder herausgezogen werden konnte. Wie hoch der Schaden ist, ist nicht bekannt und kann nur geschätzt werden: 2014 wurde solch ein Packard für 137.500 Dollar versteigert.Tractorpulling ist an sich ja schon ein recht spektakulärer Motorsport-Wettbewerb: Wenn die teils monströsen Zugmaschinen Rauch und Flammen speiend versuchen, einen Bremswagen 100 Meter weit zu schleppen, hat das einigen Unterhaltungswert. Was die Zuschauer aber bei der "National Tractor Pulling Championship" in Bowling Green (Ohio) zu sehen bekamen, war aber dennoch nochmal eine ganz andere Liga.Erst schiebt der Sattelschlepper an und stößt riesige pechschwarze Rauchwolken aus. Dann: Ein Knall, ein Rumms, und der Motor explodiert nicht nur, sondern fliegt auch gleich noch durch die Motorhaube auf die Straße!Iren gelten ja gemeinhin als trinkfest und eher gelassen. Doch in so manchem Inselbewohner kann offenbar auch blinde Wut aufsteigen, wie ein neues Video zeigt. Vermutlich aus Unverständnis über eine behördliche Maßnahme versucht ein junger Mann, seinen antiken Toyota Avensis von einem Abschleppwagen zu entfernen. Ein Vorhaben, das misslingen muss. Und so kommt es auch: Der bedauernswürdige Japaner bleibt an den Abschlepphaken hängen, macht einen kurzen Hüpfer und hängt schließlich mit drei Rädern in der Luft. Auch ein Gespräch mit den Ordnungshütern kann anschließend nicht retten, was nicht mehr zu retten ist. Merke: Idioten gibt's überall, auch in Irland.Dashcams dokumentieren die dümmsten Fahrfehler. Das neueste Beispiel stammt aus Albany im US-Bundesstaat New York. Dort sucht ein Fahrer eine Überholspur, wo keine ist – und endet manövrierunfähig auf einer Betonleitplanke. Was war passiert? Zunächst fuhr ein Auto mit Dashcam gemächlich hinter einem Schulbus her. Plötzlich schoss ein BMW 3er von rechts heran, sein Fahrer wollte den gelben Bus unbedingt rechts überholen. Doch der BMW-Pilot erkannte nicht, dass der Kinderbus in eine Highway-Zufahrt einbog, an deren rechtem Fahrbahnrand eine Betonleitplanke verläuft. Es kam, was kommen musste: Der 3er schob sich mittig auf die Leitplanke, kam dort aufgebockt zum Stehen. Ende der Fahrt. Bleibt das Urteil: Hier war ein echter Depp unterwegs. Schade um den BMW!Schreck für US-Rennfahrer Steve Jackson und die Zuschauer beim Dragster-Rennen am zweiten Oktoberwochenende 2016: Kurz nach dem Start hob der muskelbepackte Mustang-Dragster von Jackson zuerst ab, überschlug sich mehrfach und fing am Ende sogar Feuer. Doch Jackson konnte dem Wrack unverletzt entsteigen und kündigte später im Interview sein Comeback für die Saison 2017 an. Bestätigung für geschockte Zuschauer ohne Nerven aus Stahl: Auch der Profi musste zugeben, dass seine Flugeinlage ganz schön gefährlich war.Bedächtig biegt der weiße Tesla Model S auf den Parkplatz vor einem Fitnessstudio ein. Dann macht das Auto plötzlich einen Satz nach vorne, crasht ins Schaufenster des "Complete Fitness" in Lighthouse Point, Florida. Das Auto habe von selbst und völlig unvermittelt beschleunigt, soll der Ehemann der Fahrerin laut des Blogs "Electrek" im Tesla-Blog gepostet haben. Schon wieder eine Panne auf dem Weg zum autonomen Fahren? Eher nicht, glaubt man Tesla: Der Speicher des Fahrzeugs zeige, dass zum Unfallzeitpunkt das Gaspedal durchgetreten wurde, argumentierte der Hersteller. Tatsächlich preschte das Model S genau dann los, als der Fahrer eigentlich auf die Bremse trat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.