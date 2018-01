Carado I 449: Wohnmobil-Test — 03.01.2018 So groß kann günstig sein Der lange Integrierte, ein schwer erfüllbarer Lebenstraum? Der neue Carado macht den großen Einstieg für Normalos erreichbar.

Die Verarbeitung überzeugt auch beim zweiten Hinsehen

Camping-Lounge: Bei so vielen Sitzgelegenheiten sind Gäste immer willkommen.

Nur magere 476 Kilo Zuladung sind erlaubt



Das Queensbett ist üppig, lässt im Rest des Zimmers aber kaum Bewegungsfreiheit.

Der I 449 punktet mit seinem Fahrverhalten

Technische Daten: Carado I 449 Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 130 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 96 (130) bei 3600 Nm bei U/min 320 bei 1800 Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg Länge/Breite/Höhe 7430/2330/2940 mm Radstand 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Heck/Dach/Boden Alu/GFK/Holzverbund Isoliermaterial Wand/Heck/Dach/Boden Polystyrol/Polystyrol/Polystyrol Wandstärke Wand/Heck/Dach/Boden 34/34/41mm Fenster 4/1 Dachhauben 6 Max. Innenhöhe/-breite 1840/2130mm Bettenmaß Front (L x B) 1970/1500 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1950/1500mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 167/17l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4 Heizung Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 1/3 Leuchten 19 Aufbaubatterie 95 Ah Frischwassertank 122 l Abwassertank 92 l Gasvorrat 2x11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 54.999 Euro Testwagenpreis 63.368 Euro

arado präsentiert seinen ersten Integrierten für Einsteiger. Mal ehrlich, das klingt immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Weil die Königsklasse lange nur für Vielverdiener erschwinglich war. Das ändert sich gerade, und Carado fährt mit den neuen I 447 (zwei Einzelbetten) und I 449 (Queensbett) vorne mit. Unkompliziert, verlässlich und preisbewusst wollen die neuen Integrierten sein. Und dabei eben: schööön groß.Ein Wohnmobil für Camper , denen Platzangebot und Fahrkomfort wichtiger sind als teure Einrichtungs-Spielereien. Auf seinen 7,43 Metern bietet der I 449 viel Lebensraum, der dank sechs Dachluken lichtdurchflutet daherkommt. Wenn's draußen dämmert, sorgt die indirekte Beleuchtung für Wohlfühl-Atmosphäre. Beim Innenraum-Design vertritt der Integrierte eine uneitle Stilauffassung: Helles Dekor und mattweiße Einsätze passen für die Mehrheit jüngerer Käufer, während die Marmor-Optik von Tisch und Küchenarbeitsplatte ein bisschen nach Möbeldiscounter aussieht. Doch anders als dort überzeugt die Verarbeitung auch beim zweiten Hinsehen: Alles wirkt solide und belastbar, die Schubläden sind leichtgängig, das Geräuschniveau beim Fahren ist niedrig.Handtuchhalter und Spiegel, die beweisen, dass Carado einen Blick für lebensnahe Details hat. Bei der Zuladung hapert's allerdings, wie so oft in der 3,5-Tonnen-Klasse: Gerade mal 476 Kilogramm! Und das bei einem Auto, das geradezu einlädt, mit vier Erwachsenen unterwegs zu sein. Auf den eineinhalb mal knapp zwei Meter großen Liegewiesen in Bug und Heck können sie sich buchstäblich lang legen. Für Reisende ohne Modelmaße wird es rechts allerdings schwierig, sich durch den knappen Spalt zwischen Queensbettrand und Wand zu quetschen. Und auch nebenan wird's knapp. Die Toilette mit geschlossener Tür zu benutzen ist unbequem bis fast unmöglich – je nach Leibesfülle.Das ESP ist perfekt auf die Maße und Masse des I 449 abgestimmt, regelt sehr fein und greift im richtigen Moment ein. Blöd nur: Das ESP kostet extra und steckt mit Klima, Beifahrer-Airbag und Tempomat im Chassis-Paket für 2149 Euro. Außerhalb des Grenzbereichs punktet der Carado mit dynamischem und vor allem handlichem Fahrverhalten – auch mit dem 130-PS-Basismotor unseres Testwagens. Eine Rückfahrkamera ist bei knapp siebeneinhalb Metern allerdings empfehlenswert. Gerade für ungeübte Fahrer lässt sich das lange Heck nur schwer mit den Seitenspiegeln überblicken.