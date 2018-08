B

evor es jetzt heißt "CUV? Das ist doch ein Crossover ?", nein – nich bei Knaus: Knaus nennt seine Kastenwagen seit vergangenem Jahr nur noch kurz CUV ("Caravaning Utility Vehicle"). Und auf dem Caravan Salon 2018 in Düsseldorf präsentieren die Jandelsbrunner jetzt zwei ganz besondere zukunftsweisende, neue Studien. Zum einen das Projekt namens CuVolution von Weinsberg und den CuVision von Weinsberg. Der CuVision fällt besonders durch seine extravagante Lackierung auf. Ein Kupfer Metallic-Lack namens "Liquid-Chrom-Orange" in Kombination mit matt-anthrazit-farbenen Zierstreifen. Dazu gibt's massive Lufteinlässe, Seitenschweller und einen markanten Spoiler , Marke "Pommestheke" auf dem Dach. Was außerdem nicht fehlen darf: Dicke 20-Zoll-Felgen. Ganz schön böse! Und ganz schön auffällig!