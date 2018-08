K

aum ein Hersteller, der sich nicht auf dem Caravan Salon 2018 (25. August bis 2. September) in Düsseldorf zeigt. Dieses Jahr werden über 600 Aussteller in 13 Hallen und auf dem Freigelände mehr als 130 Caravan- und Reisemobilmarken mit mehr als 2100 Fahrzeugen präsentieren. Dabei gibt es einige Neuerungen zu den Vorjahren: Luxus-Reisemobile sind nun in Halle 5 zu finden und die zweite Technikhalle samt Vorzelten und Faltcaravans befindet sich in Halle 14. Der beliebte Zubehörverkauf läuft in Halle 7a. Die StarterWelt, die sich markenneutral an Camping-Einsteiger richtet, präsentiert neu das Thema "Vermietung von Reisemobilen und Caravans". Wie gehabt: Besucher, die mit dem Reisemobil anreisen, können das Caravan Center mit mehr als 3500 Stellplätzen nutzen. Für Unterhaltung sorgen das Traumtouren-Kino, eine Oldtimer-Ausstellung, E-Bike-Parcours und das große Spielangebot für Kinder.