CarPlay: Bei BMW nur im Abo — 18.01.2018 Erste Abos laufen jetzt aus 300 Euro für drei Jahre Apple CarPlay. Bei BMW gibt’s die Smartphone-Integration nur im Abo. Erste Abos laufen jetzt aus.

W

er in seinem BMW CarPlay nutzen will, zahlt 300 Euro. Aber nur für drei Jahre! Jetzt laufen die ersten Abos aus und die Besitzer müssen draufzahlen, wenn sie CarPlay weiterhin nutzen wollen.110 Euro pro Jahr oder weitere 300 Euro für drei Jahre. Offenbar reicht es nicht, mindestens 1200 Euro für Infotainmentsystem mit iPhone-Integration zu zahlen. Bisher ist so ein CarPlay-Abo nur bei BMW bekannt, bei allen anderen Herstellern kann man CarPlay (noch) ohne Abonnement nutzen. Auch für die USA plant BMW ab 2019 die CarPlay-Gebühr, dort mit jährlichen Beiträgen.