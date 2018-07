Der Carsharing-Anbieter drive by mobility und VW Nutzfahrzeuge starten ein neues Projekt in Berlin. Für 99 Cent pro Kilometer können ab sofort Transporter wie der T6, der Crafter und der Caddy gemietet werden. AUTO BILD hat alle Infos.

D er Carsharing-Anbieter drive by und er Carsharing-Anbieter drive by und VW Nutzfahrzeuge starten ein gemeinsames Mobilitätsprojekt. Anders als bei z.B. bei Car2Go oder DriveNow wird die Miete der Fahrzeuge nicht pro Minute abgerechnet, sondern pro gefahrenen Kilometer. Zudem kann der Transporter überall im Geschäftsgebiet abgestellt werden (Free-Floating) und nicht an einer festen Station. Wo also die Fahrt beginnt und endet, entscheidet der Fahrer. Doch es gibt auch einen kleinen Haken: drive by gibt es bisher nur in der Landeshauptstadt Berlin.

VW Nutzfahrzeuge will mit diesem Projekt ein weiteres digitales Geschäftsmodell testen. Mark Schwippert von VW Nutzfahrzeuge sagt: "Die Kooperation mit drive by mobility gibt uns die Chance, ein neues Geschäftsmodell bei den mobilen Onlinediensten kennenzulernen und es auch direkt in der Praxis zu testen." Das Unternehmen unterstützt den Carsharing-Anbieter bei der Vervielfachung der Transportflotte. Vorerst gibt es 15 VW Transporter der Modelle T6, Crafter und Caddy. Pro Kilometer müssen 99 Cent gezahlt werden.

Funktion und Kosten des Carsharing-Anbieters

Drive by hat unter anderem einen Audi A1 im Angebot. Kosten pro Kilometer: 79 Cent. So funktioniert drivy by: Nach der Registrierung muss der Nach der Registrierung muss der Führerschein verifiziert werden. Das geht ganz einfach über die drive-by-Smartphone-App. Auf der Startseite der App werden alle freien Autos auf einer Karte angezeigt. Zudem gibt es Informationen über die Entfernung, das Modell, den Tankstand und Sauberkeit des Autos. Eine Reservierung ist bis zu 15 Minuten möglich. Geöffnet und geschlossen wird das Fahrzeug per Smartphone . Zur Fahrzeugflotte gehören 120 Pkw, darunter der Fiat 500, der Audi A1 und der Audi A3 sowie 15 VW-Transporter. Ist die Tankfüllung unter 25 Prozent, so kann mit der im Handschuhfach liegenden DKV-Tankkarte getankt werden. Der Fahrer bekommt dafür fünf Freikilometer.