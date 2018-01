Carsharing: Fusion von Car2Go und DriveNow — 23.01.2018 Car2Go und DriveNow werden eins Die Fusion der großen Carsharing-Dienste Car2Go und DriveNow steht unmittelbar bevor, meldet eine Zeitung. Infos zum Carsharing-Deal!

(Reuters/brü) Es ist der Carsharing-Deal des Jahres: DriveNow von BMW /Sixt und Car2Go von Daimler fusionieren schon im Februar! Die Verhandlungen für eine bevorstehende Fusion der Teilzeitauto-Gesellschaften befänden sich auf der Zielgeraden, berichtete die “Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am 23. Januar 2018 vorab. Dabei sollten die Marken DriveNow und Car2Go erhalten bleiben. Weder Daimler noch BMW äußerten sich. Auch Sixt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Autovermieter hält 50 Prozent von DriveNow.Dem Zeitungsbericht zufolge planen beide Carsharingdienste eine gemeinsame Internetplattform, um die Kurzzeitleihe von Autos beider Marken zu organisieren. Beide Carsharing-Angebote locken Autofahrer mit flexiblen, minutengebundenen Tarifen. Mit der Kurzzeitleihe von Autos stemmen sich die Autohersteller gegen den Trend vor allem jüngerer Menschen, auf ein eigenes Auto zu verzichten und stattdessen bei Bedarf einen Wagen auszuleihen. Damit ließe sich Mobilität neu organisieren für eine Generation, der das Smartphone wichtiger ist als das Auto – ein Zukunftsmarkt.Über die Pläne der beiden Autobauer, sich gegen den amerikanischen Mitfahrdienst Uber in Europa zu verbünden, war bereits vor mehr als einem Jahr berichtet worden. Anfangs sperrte sich jedoch der Autovermieter Sixt dagegen, dem die Hälfte der Anteile von DriveNow gehören. Carsharing hat in den vergangenen Jahren starken Zulauf bekommen. Allerdings verdienen die Firmen bisher kaum etwas an der Kurzzeitmiete.Carsharing hat trotz weiterhin mangelnder Profitabilität in den vergangenen Jahren starken Zulauf bekommen. Car2Go und DriveNow sind bislang in 33 Städten vor allem in Europa und den USA aktiv. Vor allem jüngere Kunden nutzen das Carsharing Angebot in größeren Städten und verzichten dafür auf ein eigenes Auto. Nach einer Bilanz des Bundesverbandes Carsharing waren am 1. Januar 2017 knapp 1,7 Millionen Carsharing-Kunden registriert. Vor zwei Jahren lag die Zahl noch bei rund einer Million.