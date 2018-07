Carthago chic c-line I 4.9 L superior: Wohnmobil-Test

M anchmal sind wir Das ist er: Understatement ist nicht die Sache des gestretchten Superior-Vierneuners. Schon von außen gibt er sich durch entsprechende Schriftzüge und eine breitere graue Dekorfläche zu erkennen. Innen gibt's Behaglichkeit der konservativen Art: Wer die Kombination von mattem Kastanienbraun und Hochglanz-Beige mag, kommt voll auf seine Kosten – schon klar, die typischen Carthago-Käufer sind weder jung noch wild. Die Corian-Arbeitsplatte in der Küche und der Keramikeinsatz in der Thetford-Toilette (neu und serienmäßig beim Superior) verschönern den Alltag zusätzlich. Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden anchmal sind wir Wohnmobil -Tester Opfer unserer eigenen Routine. Dann verlieren wir den Aufwand, den die Hersteller betreiben, ein bisschen aus den Augen. Beispiel Carthago: Wer einmal eine Werksführung im oberschwäbischen Aulendorf mitgemacht hat, spürt, mit welchem Perfektionsanspruch hier entwickelt und produziert wird. Dass es diese Qualität nicht für kleines Geld gibt, ist klar. Und dass Evolution besser als Revolution ist, ebenfalls. Zum Beispiel bei der Bestseller-Baureihe von Carthago, den teil- und vollintegrierten Chic-c-line-Mobilen. Im Herbst 2017 schickten die Aulendorfer mit dem chic c-line I 4.9 L (mit Einzelbetten) und dem 5.0 L (mit Queensbett) für jeweils 96.650 Euro zwei um 30 Zentimeter verlängerte Vollintegrierte ins Rennen. Aufpreis beim 4.9 L: 2850 Euro. Wer noch eine Schippe Luxus drauflegen will, kann die Superior-Varianten ordern (4.9 L: ab 99.990 Euro; 5 .0 L: ab 99.900 Euro).Understatement ist nicht die Sache des gestretchten Superior-Vierneuners. Schon von außen gibt er sich durch entsprechende Schriftzüge und eine breitere graue Dekorfläche zu erkennen. Innen gibt's Behaglichkeit der konservativen Art: Wer die Kombination von mattem Kastanienbraun und Hochglanz-Beige mag, kommt voll auf seine Kosten – schon klar, die typischen Carthago-Käufer sind weder jung noch wild. Die Corian-Arbeitsplatte in der Küche und der Keramikeinsatz in der Thetford-Toilette (neu und serienmäßig beim Superior) verschönern den Alltag zusätzlich.

Der Schlafbereich lässt sich jetzt mit einer Schiebetür abtrennen

Auf der lauschigen L-Sitzgruppe mit Zusatz-Seitensitz streckt man sich gern aus. Platz ist für fünf.

Das hat er: Als Neuheit bei der L-Version zwei deckenhohe Kleiderschränke links und rechts zwischen Raumbad und Schlafbereich. Wer es intim mag, kann Letzteren jetzt außerdem mit einer Schiebetür abtrennen. Für Paare, die das vordere Hubbett (1,95 x 1,60 Meter) entbehren können, hat Carthago eine 1990 Euro teure Alternative auf Lager: Sie hört auf den klangvollen Namen "Sky Dream Comfort" und umfasst Dachstaukästen über Als Neuheit bei der L-Version zwei deckenhohe Kleiderschränke links und rechts zwischen Raumbad und Schlafbereich. Wer es intim mag, kann Letzteren jetzt außerdem mit einer Schiebetür abtrennen. Für Paare, die das vordere Hubbett (1,95 x 1,60 Meter) entbehren können, hat Carthago eine 1990 Euro teure Alternative auf Lager: Sie hört auf den klangvollen Namen "Sky Dream Comfort" und umfasst Dachstaukästen über Cockpit und L-Sitzgruppe, einen abgehängten Himmel mit indirekter Beleuchtung sowie zwei Panorama-Dachfenster. Unser Testmobil ist außerdem mit dem "Super-Paket" veredelt: Klimaautomatik fürs Cockpit, Tempomat, Zentralverriegelung, elektrisch verstellbare Busspiegel mit Einstiegsbeleuchtung, Kurbel-Heckstützen, eine aufgewertete Heckgarage (unter anderem mit Gepäcknetzen), Truma-DuoControl-CS-Gasdruckregler mit Crash-Sensor, SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin, ein USB-Stecker über dem Heckbett, die Vorbereitung für Solar- und Sat-Anlage sowie ein DVD-Radio sind an Bord. Kostenpunkt: 4790 Euro, was laut Carthago einer Ersparnis von 2890 Euro entspricht. Hinzu kommt die bewährte Carthago-Technik: Doppelboden, von innen und außen zugängliche Stauräume auf Fahrer- und Beifahrerseite, weitere Fächer im Innern (im Einstiegsbereich mit integriertem Wasserablass) und eine leistungsfähige Stromversorgung über zwei 80-Ah-Batterien. Der praktische Kaffeemaschinenlift in der Küche ist serienmäßig, doch die dazu passenden Geräte kosten extra (ab 125 Euro). Wer noch Geld übrig hat und es luxuriös mag: Die Teilleder-Sitzbezüge des Testmobils gibt's für 1290 Euro.

Der Durchschnittsverbrauch liegt bei nur 11,3 Litern