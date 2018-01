Carthago Chic T47: Gebrauchtwagen-Test — 19.01.2018 Auch im Alter richtig chic? Wer Carthago hört, erwartet eine Menge: Der Marke eilt der Ruf bester Qualität voraus. Nicht ganz falsch, wie dieser Chic beweist.

N

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

Bei unserem Wohnmobil bleibt ein fader Beigeschmack

Die Küche bietet vom Backofen über die Doppelspüle bis zum großen Kühlschrank samt Froster viel. Nur die Arbeitsfläche ist etwas knapp.

Kosten: Carthago Chic T47(94kW/128 PS) Unterhalt Verbrauch(Werksangabe) 10,8 l Diesel/100 km CO2 286 g/km Inspektion 400 bis über 1000 Euro Haftpflicht* 420 Euro Teilkasko* 530 Euro Vollkasko 1400 Euro Kfz-Steuer (Wohnmobil über2,8 Tonnen) 330 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) ab 415 Euro Anlasser (AT) 780 Euro Zahnriemen ab 575 Euro Wasserpumpe 960 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 665 Euro 4 Sommerreifen 205/75 R 16 C 400 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (40 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Beitragssatz 100 Prozent, **Preise inkl. Arbeitslohn bei Markenwerkstatt, freie Werkstätten günstiger

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Knarzen, Fiepen oder Quietschen kennt der Carthago nicht



Hier stehen Investitionen an: Die hinteren Reifen sind bereits sechs Jahre alt. Und auch an den beginnenden Rostfraß an der Karosserie muss man ran.

Technische Daten: Carthago Chic T47 Motor Reihenvierzylinder, vorn quer Leistung 94 kW (128 PS) bei 3600/min Hubraum 2800 cm3 Drehmoment 300 Nm bei 1800/min Höchstgeschwindigkeit 125 km/h Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 7100/2270/2970 mm Radstand/Bereifung 4025 mm/205/75 R 16 C Leergewicht fahrbereit/Zuladung 3260/590 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 1650/750 kg Anzahl Sitzplätze (mit/ohne Sicherheitsgurt) 4/6 Anzahl Schlafplätze 2+1 Liegefläche Mitte L/B 2000 x 650 mm Liegefläche Heck L/B 2000 x 1350 mm Stärke Wand/Dach/Boden 38/38/42 mm Kühlschrankvolumen 103 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 2 x 80 Ah (Gel) Frisch-/Abwassertank 115/115 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Gas Externer Stromanschluss 230 V Neupreis 2004 (ohne Extras) ab 63.322 Euro

Autor: Thomas Wirth Fazit "Zu diesem Chic T47 ein klares Wort zu sprechen, fällt mir schwer. Top: Er ist wenig gelaufen, bis auf einige Details gepflegt und gut erhalten – ein tolles Mobil für viele künftige Reisen. Ein Risiko birgt der lange versäumte Ölwechsel. Und erster Rost fordert den beherzten Eingriff." Urteil: drei von fünf Punkten.

ach dem passenden Reisemobil zu suchen, ist ja stets eine spannende Aufgabe. Das gilt besonders, wenn es ein gebrauchtes sein soll, das noch fit genug für viele Jahre ist. Eine Option: eine Marke mit gutem Ruf wählen. Carthago zum Beispiel. Der Hersteller betont ja seit jeher, er setze "kompromisslos auf Qualitätsführerschaft". Starke Worte, deren Gehalt sich an neuen Mobilen prüfen lässt. Und noch viel besser an älteren. Zu unserem Check tritt ein Chic T47 an, den Carthago 2004 in Form eines Teilintegrierten auf Fiat-Ducato-Basis samt AL-KO-Tiefrahmenchassis aufgebaut hat. 33.999 Euro ruft der auf Reisemobile spezialisierte Händler my-caravaning im schwäbischen Herrenberg auf – günstig für einen Carthago, aber nicht wenig für ein 13 Jahre altes Gebrauchtmobil.Neu lag der Chic T47 einst bei 63.322 Euro. ABS war 2004 bereits inklusive, Airbags noch nicht. Dafür gab's (ohne Mehrpreis) bereits elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung, ebenso eine Alde-Warmwasserheizung. Die Fahrerhaus-Klimaanlage ließ sich der erste Besitzer 1570 Euro extra kosten, und auch an anderen Stellen hatte der Herr aus Güstrow bei Rostock nicht gespart: In der Küche findet sich ein Gas-Backofen, eine Duomatic schaltet automatisch zwischen den beiden Gasflaschen um, ein Becker-Radio ist ebenso an Bord wie eine Rückfahrkamera, auf dem Dach sitzen zwei Solarpaneele und eine Sat-Antenne. Unterm Strich dürfte dieser noble Teilintegrierte deutlich über 70.000 Euro gekostet haben. Nach 13 Jahren soll er nun knapp die Hälfte kosten. Allerdings stehen nur nachvollziehbare 112.000 Kilometer auf dem Tacho. Davon sind die zweiten Besitzer allein in den vergangenen beiden Jahren die Hälfte gefahren. Das wäre ein gutes Zeichen, bliebe nicht ein fader Beigeschmack: Ein Ölwechsel aus dieser Zeit ist nicht dokumentiert. Da zeigte sich der erste Eigner noch bedeutend sorgsamer: Er ließ jede nötige Dichtigkeitsprüfung fein säuberlich abstempeln, um die Zehnjahresgarantie von Carthago nicht zu gefährden.In der Tat überzeugt der Zustand des Carthago-Aufbaus. Nicht nur, weil die Alu-Sandwich-Konstruktion so frisch und unversehrt aussieht, sondern besonders, weil beim Fahren keinerlei Knarzen, Fiepen oder Quietschen von hinten zu hören ist. Die Möbel: mucksmäuschenstill. So still, wie es selbst bei neuen Reisemobilen selten ist. Das metallische Scheppern, das bei der Testfahrt nach vorne schallt, ist sogleich beseitigt: Es sind nur die losen Roste im Ofen. Schnell sind sie besser verstaut. Was dagegen weniger Freude macht, ist der Pflegezustand im Detail. Zwar sind Bad und Küche bis hin zum Kühlschrank sauber, doch die Wasseranlage benötigt eine gründliche Reinigung – der zweite Besitzer hat sich, siehe versäumten Ölwechsel, vor lauter Reisen kaum um die Pflege seines Mobils gekümmert. Nur die Reifen an der Vorderachse hat er tauschen lassen: Es sind zwei Hankook aus dem Jahr 2016 mit Winterprofil. Die Conti-Allwetterreifen der Hinterachse sind bereits sechs Jahre alt. Dass jetzt ein paar größere Investitionen fällig sind, zeigen auch Details wie der beginnende Rostfraß an der Karosserie, der nach einem Zwischenstopp beim Blechprofi ruft. Sicher ist: Dieser Carthago bietet seinem neuen Besitzer eine Menge Komfort. Der luftige Grundriss des T47 passt perfekt für zwei Personen, eine dritte (oder zwei kleine Enkel) findet auch noch Platz. Besonders seine Bauqualität spricht klar für ihn – Carthago hat sein Versprechen jedenfalls gehalten.