Carthago liner-for-two: Wohnmobil-Test

er Name des neuen Carthago bringt es auf den Punkt: liner-for-two. Mit dem Anspruch an ein Wohnmobil der Luxusklasse haben sich die Entwickler in Aulendorf ans Werk gemacht: Innere Größe stand in ihrem Lastenheft an erster Stelle. Außen dagegen hatten sie nicht ganz so viel Spielraum. 7,83 Meter sind zwar kein Maß großer Bescheidenheit, doch insbesondere in der Luxusklasse werben deutlich längere Mobile um die zahlungskräftige Klientel. Die ist meist zu zweit unterwegs, stellt höchste Ansprüche und ist bereit, dafür viel Geld auszugeben – im Falle des neuen Carthago liner-for-two 127.500 Euro. Mindestens.

4,5 Tonnen bringen einige Einschränkungen mit sich

Wer gerne in großer Runde zusammensitzt, ist hier richtig. Sechs Personen? Kein Problem. Das ist er: Mit dem liner-for-two stößt Carthago die Tür zu einer neuen Baureihe auf. Mehr Wohnen beim Reisen will der Vollintegrierte auf Ducato-Basis und AL-KO-Tiefrahmen anbieten. Klar, dass dieses Format die Dreieinhalb-Tonnen-Grenze sprengt: Mit 4,5 Tonnen spielt er in einer Gewichtsliga, in der Tempolimits, Fahreinschränkungen und teurere Mit dem liner-for-two stößt Carthago die Tür zu einer neuen Baureihe auf. Mehr Wohnen beim Reisen will der Vollintegrierte auf Ducato-Basis und AL-KO-Tiefrahmen anbieten. Klar, dass dieses Format die Dreieinhalb-Tonnen-Grenze sprengt: Mit 4,5 Tonnen spielt er in einer Gewichtsliga, in der Tempolimits, Fahreinschränkungen und teurere Maut alltäglich sind. Als Basisfahrzeug können Kunden auch den Iveco Daily 50 C wählen, und ab Herbst 2018 will Carthago sogar eine um 70 Zentimeter verlängerte Version nachlegen. Die Grundidee hinter dem liner-for-two sticht beim ersten Blick in den weiten Innenraum sofort ins Auge: Eine riesige Sitzgruppe im Heck lädt zum Wohlfühlen an Bord ein.

Der Ausbau bleibt während der Fahrt tadellos ruhig

Per Knopfdruck fahren die beiden Einzelbetten ins Cockpit