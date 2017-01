CES 2017: Pro und Kontra — 06.01.2017 Das braucht kein Mensch!? Das kommt auf uns zu: Autonomes Fahren, Digitalisierung im Cockpit und die Vernetzung von Mensch und Maschine. Wir sind dafür und dagegen.

as autonome Fahren rückt näher und die Bildschirmflut im Auto nimmt zu. AUTO BILD Redakteur Peter Fischer hält wenig davon und vertraut lieber auf seine eigenen Fahrkünste und analoge Anzeigen. Robin Hornig dagegen freut sich darauf, ab und an die Hände vom Lenkrad lassen zu können. Und auch die Doktorspiele im Mercedes stören ihn nicht, während Sebastian Varchmin hingegen lieber auf eine hübsche Krankenschwester schwört. Auf der Technik-Messe CES in Las Vegas waren sich die Redakteure mit Hinblick auf die Digitalisierung des Autos gar nicht einig. Ok, in einem Punkt doch – aber sehen Sie sich das doch alles in der Bildergalerie an.