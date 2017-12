CES 2018: Neuheiten von Mercedes und Co — 18.12.2017 Die Cockpits von morgen Die Cockpits von morgen auf der CES 2018: Mercedes zeigt das Infotainment-System MBUX, Byton macht das Auto zum Smart Device.

Die Highlights der CES 2018: Cockpits von morgen Zur Galerie

ie Autocockpits von morgen sind auf der CES in Las Vegas (9. bis 12. Januar 2018) zu sehen. Mercedes prsentiert das neue Infotainmentsystem MBU, das zuerst in der A-Klasse, dann in anderen Baureihen eingefhrt wird. Continental ist ebenfalls mit einem Infotainmentsystem mit knstlicher Intelligenz vertreten. Der Trend in den Cockpits orientiert sich stark an Diensten wie Amazon Alexa, Google Home und Siri. Der Computer soll zum persnlichen Assistenten werden. Die Kombination von Fahrzeug und Computer ist auch das Ziel der Marke Byton, die ihr erstes Elektroauto zeigt. Verantwortlich fr das chinesische Unternehmen ist Carsten Breitfeld, ehemaliger Entwicklungsleiter des BMW i8. Bytons Erstlingswerk soll das erste Auto sein, das Computer und Fahrzeug vollstndig vereint.Das Schweizer Unternehmen Rinspeed ist mit dem autonomen Bus "Snap" vertreten. Dabei ist die alterungsanfllige Hard- und Software in die nutzungsintensive Fahrplattform ("Skateboard") integriert und getrennt von der langlebigen Fahrgastzelle ("Pod"). Magna zeigt die Antriebssysteme "etelligentDriveTM" und das Konzeptfahrzeug e1. Das Demonstrationsfahrzeug e1 hat drei eDrives, einen an der Vorderachse und einen mit zwei Elektromotoren ("e-motors") an der Hinterachse. Damit soll die Studie laut Magna "eine berragende Lngs- und Querdynamik sowie eine hervorragende Fahrzeugstabilitt fr mehr Sicherheit" besitzen.