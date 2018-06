Als knapp 7,20 Meter langer Teilintegrierter zielt Challenger mit dem Graphite Edition 358 EB zunächst mitten in die Mittelklasse. Das zeigt auch der Einstiegspreis von 54.990 Euro. Doch was er dafür anbietet, ist keinesfalls Durchschnitt. Denn neben der Automatik punktet die Ford-Basis standardmäßig mit 170 PS und ordentlichen fünf Jahren Garantie . Allerdings können auch die Franzosen nicht unbegrenzt zaubern: Den Graphite Edition gibt es nur als Sondermodell in limitierter Stückzahl.Oh là là, eine ganze Menge ... Challenger hat den Graphite Edition richtig üppig ausgestattet. Zwei Airbags sind bei dem Wohnmobil ebenso serienmäßig an Bord wie eine Klimaanlage , Tempomat samt Begrenzer, eine elektrisch beheizbare Windschutzscheibe (typisch Ford) oder ein Regensensor, der den Scheibenwischer automatisch startet. Rückfahrkamera? Ist ebenfalls dabei. Auch die Vorverkabelung für zwei (!) Fernseher und die Aufnahmen für Fahrradträger baut Challenger ab Werk in jeden Graphite Edition ein. Der Ausbau glänzt mit einem elektrischen Hubbett für zwei, die sich gerne haben (maximal 130 cm Breite), dazu lässt sich die Sitzgruppe optional zu einem weiteren Bett umbauen. Im Heck wartet ein zentrales, per Kurbel in der Höhe verstellbares Queensbett. Hochgeklappt erlaubt es Zugang zur Garage, in der sich auch die Diesel-Heizung versteckt – und, nebenan, toter Raum. Warum es zu ihm keine Öffnung gibt, bleibt Challengers Geheimnis.

Zügig: Dank seiner 170 PS ist der Graphite Edition gerne flott unterwegs. Mit 11,8 Litern bleibt der Verbrauch dennoch im Rahmen.

Technische Daten: Challenger Graphite 358 EB Fahrzeugdaten Motorisierung 2.0 TDCi Ford EcoBlue Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/ Hubraum vier/vorn quer kW (PS) bei U/min 1995 cm3 Nm bei U/min 125 (170) bei 3500 Höchstgeschwindigkeit 405 bei 2000 Getriebe 130 km/h Antrieb Sechsstufenautomatik Bremsen vorn/hinten Vorderrad Testwagenbereifung Scheiben/Scheiben Reifentyp 235/65 R 16 C Tankinhalt/Kraftstoffsorte Michelin Agilis Anhängelast gebremst/ 80 l/Diesel ungebremst k. A./890 kg Länge/Breite/Höhe 7190/2350/2920 mm Radstand 3950 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden k. A./55/64 mm Fenster 5 Dachhauben 5 Max. Innenhöhe/Innenbreite 2110/2185 mm Bettenmaß Front (L x B) 1880 x 1300–1200 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1890 x 1590–700 mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 167/29 l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/ mit Dreipunktgurten 5/5 Heizung Truma Combi D6 Steckdosen 12 V/230 V/USB 3/3/2 Leuchten 26 Aufbaubatterie 80 Ah Frischwassertank 120 l Abwassertank 100 l Gasvorrat 1 x 11 kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 54.990 Euro Testwagenpreis 54.990 Euro

Très formidable, da gibt es nach unserem Testprogramm keinen Zweifel – der Challenger fährt toll. So verleihen ihm stattliche 170 PS – trotz seiner rund drei Tonnen Leergewicht – eine unerwartete Leichtfüßigkeit. Diesen Eindruck unterstreicht das stets sanft, dennoch zügig die sechs Gänge sortierende Automatikgetriebe. Wer mag, kann dessen Wahl über einen kleinen Knopf am Schalthebel korrigieren – SelectShift heißt das bei Ford. Als kleines Minus bleibt das vernehmliche Brummen des 2,0-Liter-Diesels. Sein Cockpit , besonders das Lenkrad, erinnert viel mehr an einen Pkw als an einen Transporter . So lenkt er sich auch, sehr direkt und spielfrei um die Mittellage, was Segen und Fluch zugleich ist, weil die knackigen Reaktionen auf manchen Fahrer etwas zu hektisch wirken. Dazu kommt mitunter ein durchaus spürbares Zerren des Antriebs an den Vorderrädern.Doch in Sachen Sicherheit zeigt sich der Challenger-Transit top: Er bremst vorbildlich, läuft stabil und auch bei Seitenwindattacken unerschrocken geradeaus. Dazu rollt er komfortabel ab, nur kurze, harte Stöße schickt er nach innen zu den eher straffen, dafür gut konturierten Sitzen durch. Sogar ein Lendenwirbelkissen gibt es. "Sehr lecker", lobt unser Fahrdynamik-Experte Tim Dahlgaard das Verhalten des Graphite Edition auf der Straße. Nur ein klein wenig kritteln wir dann doch. So wirkt das Radio mit seinem winzigen Monochrom-Display von gestern, eine Navigation fehlt, etwas mehr Ablagen im Cockpit wären schön. Auch sitzt die Bedienung von Heizung und Lüftung zu tief. Immerhin gibt's eine USB-Steckdose. Doch zugegeben: Das bleiben aber Petitessen in einem richtig runden Gesamtpaket.