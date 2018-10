Chausson C 656/Nobelart A 8000 Elegance: Wohnmobil-Test

uch wenn die Marktanteile von Wohnmobilen mit Alkoven zurückgefallen sind – für Familien mit Kindern und Freunde des gehobenen Platzangebots sind sie nach wie vor schwer verzichtbar. Wohin mit dem Bettzeug? Ab in den Alkoven! Wohin mit Jacken, Decken, Handtüchern, Hosen, Pullovern? Richtig: Über dem Fahrerhaus ist noch Platz. Zumindest tagsüber. Und wenn das Alkovenbett, wie bei unseren beiden Testkandidaten hier, auch noch nach oben geklappt werden kann, erhält man ein luftiges Raumgefühl im Cockpit mit bequemem Durchgang in den Wohnbereich.

Geräumige Alkoven im Wohnmobil-Test zur Galerie

Technische Daten Chausson Nobelart Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 130 2,0 l TDCI Ford EcoBlue Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 1995 cm3 kW (PS) bei U/min 96 (130) bei 3600 96 (130) bei 3500 Nm bei U/min 320 bei 1800 385 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 152 km/h 130 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 215/70 R 15 C 235/65 R 16 C Reifentyp Michelin Agilis Camping Goodyear Marathon Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel 80 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg 1550/750 kg Länge/Breite/Höhe 6960/2350/3060 mm 7200/2310/3200 mm Radstand 3800 mm 3954 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK GFK/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS Styrofoam/Styrofoam/Styrofoam Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/55/64 mm 31/31/54 mm Fenster 8 6 Dachhauben 3 2 Max. Innenhöhe/Innenbreite 2350/2175 mm 2460/2160 mm Bettenmaß Front (L x B) 1975 x 1520 mm 1970 x 1430 mm Bettenmaß Mitte (L x B) 1850 x 1355/1530 x 600 mm 1880 x 1390/1680 x 660 mm Bettenmaß Heck (L x B) 2 x 2100 x 800–690 mm 2 x 2075 x 790 mm Herd 3 Flammen 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 142/15 l 100/120 l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurte 7/4 6/4 Heizung Eberspächer Diesel Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 1/2 2/2 Leuchten 11 9 Aufbaubatterie 95 Ah 90 Ah Frischwassertank 105 l 100 l Abwassertank 100 l 120 l Gasvorrat 1 x 11 kg 2 x 11 kg Kosten/Garantien Abgasnorm Euro 6 Euro 6 Steuer pro Jahr 240 Euro 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 355/654 Euro 355/535 Euro Werkstattintervalle 24 Monate/48 000 km 24 Monate/60 000 km Garantie Basis/Durchrostung 2/8 Jahre 2/12 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/7 Jahre 2/5 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 49.990 Euro 43.989 Euro Testwagenpreis 52.620 Euro 43.989 Euro

Aber klar, das ist nur das Sahnehäubchen. Erster Kaufgrund für Kunden eines Chausson C 656 oder Nobelart A 8000 Elegance dürfte die Anzahl der Schlafstätten sein: sieben! Auf rund sieben Meter Länge. Das muss man erst mal schaffen. Doppeldinetten vorn und Etagenbetten im Heck machen's möglich. Dass es dabei auch mal eng zugeht – geschenkt. Aber wenn ich den ganzen Tag an der frischen Luft bin und abends nur in meine Schlafhöhle kriechen möchte, gibt es nichts Besseres. Die Test-­Konstellation aus Chausson und Nobelart ermöglicht zudem noch eine spannende Betrachtung der Basisfahrzeuge Fiat Ducato (Chausson) und Ford Transit (Nobelart). Ein enges Rennen, so viel sei verraten.