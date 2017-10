Check der Unterhaltskosten: Die teuersten Neuwagen — 10.10.2017 Diese Autos sind Unterhaltsriesen! Neben dem Kaufpreis zeigen die Unterhaltskosten, wie teuer ein Auto wirklich ist: Sprit, Versicherung, Wertverlust, Verschleiß: Dies sind die zehn Modelle aus sechs Klassen mit den höchsten monatlichen Unterhaltskosten!

Für den Jeep Renegade 2.0 Multijet Trailhawk Active sind 34.400 Euro fällig. Happig sind dagegen die monatlichen Gesamtkosten: 675 Euro.

Steuer, Versicherung, Wertverlust und Werkstattkosten

Ist der Kaufpreis mal bezahlt, gehen bei vielen Autos die Schmerzen erst richtig los: Denn erst der Check aller Unterhaltskosten zeigt, was Autos wirklich kosten. So will der Händler für einen Ford Focus RS rund 40.000 Euro. Dafür bekommt man immerhin einen nagelneuen Krawallmacher mit 350 PS. Aber Vorsicht: Steuern, Sprit, Versicherung und der Wertverlust gehen gerade bei stark motorisierten Modellen richtig ins Geld! Beim Focus RS sind es 944 Euro pro Monat. Oder 75,5 Cent für jeden einzelnen gefahrenen Kilometer. Das ist das Ergebnis des Kostenchecks, den der ADAC auf Monatsbasis berechnet hat. Und nach ADAC-Segmentierung gehört der Ford noch zur unteren Mittelklasse! Richtig teuer wird erst die Oberklasse , das reicht bis zu satten 7373 Euro. Pro Monat.Grundlage für die ADAC-Kalkulation: Das Auto ist ein Neuwagen, wird fünf Jahre lang gefahren, legt jährlich 15.000 Kilometer zurück. Folgende Werte werden berücksichtigt:(Neupreis abzüglich Restwert nach fünf Jahren, ohne Zinsen) Diesel 1,15 Euro, Normal/Super 1,33 Euro, SuperPlus 1,40 Euro, Bio-Ethanol 1,10 Euro, Autogas 0,65 Euro, Erdgas 1,05 Euro/kg), Motoröl , Wagenpflege (250 Euro/Jahr), also regelmäßig anfallende Ausgaben – gleichgültig, ob das Auto steht oder fährt (u. a. Kfz-Steuer , Haftpflichtversicherung, Vollkasko mit je 50 Prozent Beitragssatz)(Inspektionen, Verschleißteile, Reparaturen, Bremsen, Reifenwechsel). Diese beruhen teils auf Herstellerangaben und teils auf Erfahrungswerten des ADAC.