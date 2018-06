Checkliste Urlaub: Führerschein & Kfz-Versicherung

Über 50 Prozent der Deutschen fahren jedes Jahr mit dem Auto in den Urlaub. Damit Ihre Reise auch wirklich ein Erholungsurlaub wird, sollten Sie allerdings vorab ein paar Dinge beachten und eine Checkliste für den Urlaub haben. So reichen beispielsweise Führerschein und Geldkarte allein im Urlaub nicht aus. Denn da kann viel passieren: Unfall, Krankheit, Karten-Klau. Deswegen gilt: Schon Wochen vor Reiseantritt ran an den Schreibtisch und die Dokumente kontrollieren. AUTO BILD hat eine Checkliste für den Urlaub zusammengestellt: Hier kommen zehn Fragen und Antworten zum Thema Führerschein im Ausland, Versicherungen und Co!