Chevrolet Camaro Facelift (2019): Erste Infos, Motoren, Preis

ie sechste Generation des Camaro bekommt ein Update. Größte Neuerung ist die umgestaltete Front. Diese soll den Camaro nicht nur aerodynamisch optimieren, sondern auch bei den Modelvarianten (in den USA: LS/LT, RS, SS und ZL1) jeweils anders ausfallen. Gleich sind der geschwungene Grill, die modernisierte Haube und neue Scheinwerfer mit geänderter LED-Leuchtgrafik. Am Heck fallen besonders die prägnanter ausgeformten Rückleuchten auf. Wie in den Scheinwerfer kommt auch in den Heckleuchten LED-Technik zum Einsatz.