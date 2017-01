Chevrolet Corvette C7 ZR1 (2017): Erlkönig — 06.01.2017 Riesen-Flügel für die ZR1 Chevrolet testet derzeit die stärkste Corvette im Schnee. Die ZR1 kommt mit über 700 PS und riesigem Spoiler. AUTO BILD hat erste Infos!

Die zugehängte Front lässt darauf schließen, dass aerdynamische Spoiler zum Einsatz kommen.

Autor: Jan Götze

eststehende Heckflügel kommen aus der Mode, aktive Aerodynamik und ausgeklügelte Systeme übernehmen. Nicht so bei Chevrolet , die Amis lieben es oldschool und genau deshalb bekommt die neue Corvette ZR1 einen gigantischen feststehen Heckspoiler und massig Leistung!Der massive Flügel ist mit viel Folie getarnt. Experten vermuten, dass die ZR1 mit zwei verschiedenen Spoiler-Varianten auf den Markt kommt. Zur Wahl stehen wohl dieser große feststehende Flügel für maximalen Abtrieb und eine etwas entschärfte Variante, die elektrisch einstellbar sein soll. Ansonsten hat der Erlkönig , der momentan bei eisigen Temperaturen im Schnee getestet wird, zum Großteil die Z06-Karosserie übernommen. Einzig die Front ist von Stoff umhüllt. Vermutlich verstecken sich hinter der Tarnung größere Lufteinlässe, um den neuen V8 noch besser zu kühlen. Bei dem intern "LT5" genannten Motor soll es sich um einen 6,2-Liter-V8-Kompressor handeln, der die Z06 in Sachen Leistung naturgemäß noch überflügelt. Zur Erinnerung: Die Z06 leistet bereits brachiale 659 PS und 881 Nm maximales Drehmoment. In der Corvette ZR1 dürfte die 700-PS-Grenze also definitiv fallen. Hinter den schwarzen Felgen ist eine große Bremse für ordentliche Verzögerung zu erspähen. Die Hardcore-Corvette dürfte noch 2017 als 2018er-Modell auf den Markt kommen. Bereits 2019 soll die Corvette C8 mit Mittelmotor beim Händler stehen und glaubt man Insidern, soll die C7 ZR1 eine Weile parallel zur C8 angeboten werden. Preislich sollte die Corvette C7 ZR1 bei etwa 150.000 Euro liegen.