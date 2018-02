Citroën Berlingo (2018): Alle Infos — 15.02.2018 Der Berlingo wird modern Citroën hat die neue Generation des Hochdachkombis Berlingo präsentiert. Er verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. AUTO BILD hat alle Infos!

Vorstellung: Der Berlingo bekommt das typische Familiengesicht



Die Front des Hochdachkombis erinnert stark an den C4 Cactus.

Der Berlingo steht in Genf



Es gibt weiterhin zwei Größen: Der neue Berlingo ist entweder 4,40 oder 4,75 Meter lang.

Innenraum: Das Interieur bleibt variabel und praktisch

Das optionale Panoramadach flutet den kompletten Innenraum mit Licht.

Ausstattung & Connectivity: Umfangreiche Sicherheitsausstattung

Das Infotainmentsystem wird über ein Touchdisplay bedient.

Motoren: Berlingo erstmals mit Achtgangautomatik



Zum Marktstart sind zwei Diesel und ein Benziner erhältlich.

Autor: Elias Holdenried

Citroën hat die neue Generation des Hochdachkombis Berlingo gezeigt. Der nahezu baugleiche Bruder von Peugeot Partner und Opel Combo wurde somit als erster des Trios präsentiert. Beim Design gehen die Franzosen markentypisch ihren eigenen Weg. Die Grundform des Familienlasters wurde beibehalten, während die Front an das aktuelle Markengesicht angepasst wurde. Dieses sticht mit seinem Vier-Augen-Gesicht in der eher nüchternen Klasse der Hochdachkombis ziemlich heraus. An der Fahrzeugseite gibt es jetzt wie beim neuen C4 Cactus eine schmale Leiste mit Airbumps. Darüber liegt eine markante Sicke, die auch über den vorderen und hinteren Radkästen zu finden ist. Das Heck mit der großen Ladeklappe wurde sehr funktional gestaltet und erinnert stark an den Vorgänger.Der Familienlaster, der jetzt auf der konzerneigenen Plattform EMP2 basiert, wächst etwas und ist weiterhin in zwei Größen erhältlich. Er ist in einer Länge von 4,40 oder 4,75 Metern lieferbar. Mit der optionalen dritten Sitzreihe bietet der Hochdachkombi sieben Passagieren Platz. Der Berlingo verfügt auf beiden Seiten über jeweils eine Schiebetür. Die neue Basis soll ihn und die eng verwandten Modelle von Peugeot und Opel komfortabler und handlicher machen. Alle drei laufen in den PSA-Werken in Spanien und Portugal vom Band. Der Berlingo und der Peugeot Partner feiern auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. März 2018) ihre Messepremiere. Die Markteinführung findet in der zweiten Jahreshälfte 2018 statt. Später folgt wie gewohnt die Nutzfahrzeugversion. Preise haben die Franzosen noch nicht verraten.Auch der Innenraum wurde komplett erneuert. Dominiert wird er von einem freistehenden 8 Zoll großen Touchdisplay oberhalb der Mittelkonsole. Der Schalthebel sitzt weiterhin, wie bei einem Nutzfahrzeug üblich, ebenfalls auf der Mittelkonsole. Bei den Automatikversionen befindet sich an derselben Stelle ein Wahlhebel zum Drehen. Insgesamt wurde das Interieur vom Cactus inspiriert. Einige Elemente, wie beispielsweise das nach oben öffnende und in Kofferoptik gehaltene Handschuhfach, wurden von dem auffälligen Kompaktwagen übernommen. Optional ist der Berlingo mit einem riesigen Panoramadach erhältlich, das den kompletten Innenraum mit Licht flutet. Das kommt vor allem den Passagieren zugute, die auf der herausnehm- und verschiebbaren dritten Sitzreihe Platz nehmen. Der fünfsitzige Berlingo hat in der Version mit kurzem Radstand ein Kofferraumvolumen von 775 Litern (etwa 100 Liter mehr als beim Vorgänger). Die Langversion bietet noch einmal 275 Liter mehr. Zusätzlich gibt es 28 weitere Fächer und Ablagen, die im kompletten Fahrzeug verteilt sind und insgesamt 186 Liter Stauraum bieten. Die Ingenieure haben auch bei der Neuauflage großen Wert auf eine optimale Variabilität gelegt. Die Rückbank ist zum Beispiel mit nur einem Handgriff umgelegt.Der Berlingo ist in insgesamt acht Außenfarben erhältlich. Für das Interieur sind drei verschiedene Trimms lieferbar, die sich optisch unterscheiden. Die Sicherheitsausstattung des Hochdachkombis ist für seine Fahrzeugklasse sehr umfangreich und ist man so eher aus einem Pkw als einem Lieferwagen gewöhnt. Insgesamt werden 19 Assistenzsysteme angeboten. Unter anderem sind ein farbiges Head-up-Display , ein Totwinkelwarner, ein aktiver Notbremsassistent und ein adaptiver Tempomat erhältlich. Auf Wunsch parkt der Berlingo auch selbstständig ein. Das Infotainmentsystem verfügt über Apple CarPlay und Android Auto. Außerdem beinhaltet es ein 3D-Navi und ermöglicht das induktive Laden eines Smartphones.Zum Marktstart in der zweiten Jahreshälfte ist der neue Berlingo mit zwei Dieseln und einem 110 PS starken Dreizylinder-Benziner erhältlich. Etwas später wird ein stärkerer Benziner mit 130 PS nachgereicht. Die Selbstzünder leisten entweder 110 oder 130 PS. Alle Motoren sind serienmäßig an ein Sechsgangschaltgetriebe gekoppelt. Der stärkere Diesel und der nachgereichte Benziner werden optional mit einer Achtgangautomatik kombinierbar sein. Das gab es im Berlingo und bei seiner Konkurrenz noch nie.