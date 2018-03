Citroën Berlingo (2018): Preis, Motoren, Test, Daten — 07.03.2018 Der Berlingo wird modern Die neue Generation des Berlingo gibt es mit Panoramadach, in zwei Größen und mit Platz für bis zu sieben Personen. AUTO BILD hat die Sitzprobe gemacht.

Vorstellung: Der Berlingo bekommt das typische Familiengesicht



Die Front des Hochdachkombis erinnert stark an den C4 Cactus.

Der Berlingo steht in Genf



Es gibt weiterhin zwei Größen: Der neue Berlingo ist entweder 4,40 oder 4,75 Meter lang.

Innenraum im Test: Berlingo überzeugt

Das optionale Panoramadach flutet den kompletten Innenraum mit Licht.

Ausstattung & Connectivity: viele Sicherheits-Features

Das Infotainmentsystem wird über ein Touchdisplay bedient.

Motoren: Berlingo erstmals mit Achtgangautomatik



Zum Marktstart sind zwei Diesel und ein Benziner erhältlich.

Autoren: Elias Holdenried, Andreas Huber

Citroën bringt eine neue Generation des Berlingo an den Start. Er bleibt nahezu baugleiche mit Peugeot Rifter und Opel Combo . Beim Design gehen die Franzosen markentypisch ihren eigenen Weg. Die Grundform des Familienlasters wurde beibehalten, während die Front an dasangepasst wurde. Dieses sticht mit seinem Vier-Augen-Gesicht in der eher nüchternen Klasse der Hochdachkombis ziemlich heraus. An der Fahrzeugseite gibt es jetzt wie beim neuen C4 Cactus eine schmale Leiste mit. Darüber liegt eine markante Sicke, die auch über den vorderen und hinteren Radkästen zu finden ist. Das Heck mit der großen Ladeklappe wurde sehr funktional gestaltet und erinnert stark an den Vorgänger.Der Familienlaster, der jetzt auf der konzerneigenen Plattform EMP2 basiert, wächst etwas und ist weiterhin. Er ist in einer Länge von 4,40 oder 4,75 Metern lieferbar. Mit derbietet der HochdachkombiPlatz. Der Berlingo verfügt auf beiden Seiten über jeweils eine. Die neue Basis soll ihn und die eng verwandten Modelle von Peugeot und Opel komfortabler und handlicher machen. Alle drei laufen in den PSA-Werken in Spanien und Portugal vom Band. Der Berlingo und der Peugeot Rifter feiern auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. März 2018) ihre Messepremiere. Diefindet in der zweiten Jahreshälfte 2018 statt. Später folgt wie gewohnt die Nutzfahrzeugversion. Preise haben die Franzosen noch nicht verraten, AUTO BILD rechnet mit einemFür einen Hochdachkombi in dieser Preisklasse ist der Innenraum des neuen Berlingo mehr als ordentlich. Diebestehen zwar aus schwarzem Hartplastik, farbige Abdeckungen werten den funktionellen Innenraum aber optisch spürbar auf. Dasist griffig und lässt über die Multifunktionstasten die Bedienung des Kombiinstruments und der Soundanlage zu. Die Instrumente sind im typischen Citroën-Stil gehalten und lassen sich gut ablesen. Der klobig wirkende Schaltknauf liegt gut in der Hand. Die Sitze im Messefahrzeug sind mehrfarbig und sehr bequem. Die Franzosen besinnen sich auch im Berlingo auf ihre Kernkompetenz: den Komfort. Da der Beifahrerairbag im Dachhimmel verbaut ist, bietet der gewonnene Platz im Armaturenbrett Raum für ein. Die Fondpassagiere sitzen auf einer bequemen Rückbank mit ausgeformten Einzelsitzen. Dieüberzeugt, auch größere Personen werden sich hier wohlfühlen. Daslässt viel Licht in den Innenraum, es wird optisch durch eine von vorne nach hinten durchgängige, beleuchtete Ablage geteilt. Einziger Minuspunkt im Berlingo ist die Auflösung des Displays. Auch wenn der Berlingo die Connectivity nicht als Paradedisziplin beherrscht, könnte das verbaute 8-Zoll-Display im Cockpit etwas mehr Schärfe vertragen.Der Berlingo ist in insgesamterhältlich. Für das, die sich optisch unterscheiden. Diedes Hochdachkombis ist für seine Fahrzeugklasse sehr umfangreich und ist man so eher aus einem Pkw als einem Lieferwagen gewöhnt. Insgesamt werden 19 Assistenzsysteme angeboten. Unter anderem sind ein farbiges Head-up-Display , ein Totwinkelwarner, ein aktiver Notbremsassistent und ein adaptiver Tempomat erhältlich. Auf Wunsch parkt der Berlingo auch selbstständig ein. Dasverfügt über Apple CarPlay und Android Auto. Außerdem beinhaltet es ein 3D-Navi und ermöglicht das induktive Laden eines Smartphones.Zum Marktstart in der zweiten Jahreshälfte 2018 ist der neue Berlingo mit zwei Dieseln und einemerhältlich. Etwas später wird ein stärkerernachgereicht. Die. Alle Motoren sind serienmäßig an eingekoppelt. Der stärkere Diesel und der nachgereichte Benziner werden optional mit einerkombinierbar sein. Das gab es im Berlingo und bei seiner Konkurrenz noch nie.