Citroën Berlingo Mountain Vibe Concept: Genf 2015 — 16.02.2015 Citroëns neuer Offroad-Kasten Auf dem Genfer Autosalon zeigt Citroën neben dem neuen Berlingo auch eine Studie namens Mountain Vibe. Pinke Akzente und Offroad-Optik – passt das?

Autor: Jonathan Blum

er neue Citroën Berlingo wird auf dem Autosalon in Genf (ab 3. März 2015) offiziell vorgestellt. Als kleinen Appetithäppchen servieren die Franzosen in der Zwischenzeit bereits eine stylische Studie auf der Basis des Familien-Kastenwagens. In der Plastik-Planken-Version XTR macht der Berlingo ja schon seit einigen Jahren auf geländegängig, nun wird das Ganze durch peppige Farben aufgewertet. So will Citroën den Schritt vom langweiligen Familienauto zum Spaßmobil auf Schneeketten mit knallig roten Akzenten machen.Dachreling, Nebelscheinwerfer-Einfassungen und Verzierungen auf der mountaingrünen Karosserie sind in grellem Pink gehalten. Einen ähnlichen Kontrast setzt der Innenraum, hier treffen liberiagraue Sitzbezüge aus Chiné-Stoff auf pinke Nähte. Alles in allem fühlt man sich an die AMG A-Klasse "Erika" mit knallig violetten Kontrast-Linien erinnert. Hinten können die Passagiere auf drei individuell verstellbaren Einzelsitzen Platz nehmen.Weiteres Highlight im Innenraum: Das bereits aus der Serie bekannte "Modutop"-Dach bietet viele Staufächer und zusätzliche Glasflächen für mehr Sonnenlicht im Innenraum. Angaben zur Motorisierung machen die Franzosen nicht.Ob und wann diese Berlingo-Variante in den Verkauf geht, wurde ebenfalls nicht bekannt gegeben, sie wirkt aber sehr seriennah. Citroën hat ohnehin recht kurze Reaktionszeiten: Der C4 Cactus wurde nur neun Monate nach der IAA im September 2013 (Vorstellung der Studie) im Mai 2014 zur Serienreife gebracht.