Citroën C3: Gebrauchtwagen-Test

in Händchen für interessante kleine Autos haben sie seit Jahrzehnten: Unsere französischen Nachbarn revolutionierten mit 2 CV, R4, R5 und Twingo die gesamte Kleinwagenwelt. Zuletzt punkteten sie mit Twizy, Zoe und C3 Aircross. Der halbkugelförmige Citroën C3 ist als Polo-Konkurrent etwas konventioneller gedacht, misst stattliche 3,94 Meter und bereichert in zweiter Generation seit Ende 2009 das Straßenbild. Den kleinen Gallier mit dem Doppelwinkel gibt es gebraucht mit einer weit gespreizten Motorenpalette von 60 bis 120 PS, inklusive drehmomentstarker e-HDi-Diesel. Im Jahr 2013 erfuhr dereine Modellpflege , um Look und Motoren dem aktuellen Markenstandard anzupassen. Im reinen Stadtbetrieb sollte der getestete milde 1100er-Benziner mit Euro 5 und genügsamen 60 Pferden zumindest gleichmütigen Autofahrernaturen ausreichen. Demgelingt insbesondere in dieser Version, womit sonst Renault-Tochter Dacia offensiv wirbt. Er erfüllt grundlegende Transportansprüche, fährt anständig und gibt sich dabei freundlich und zugleich komplett uneitel.