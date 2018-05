Citroën C4 Cactus: Kaufberatung

Mit dem 2018er C4 Cactus betritt ein alter Bekannter im frischen Gewand die Bühne. Steckt der Cactus in der Identitätskrise, oder weiß er noch, was er will?

D ieses Auto ist anders, wie schon sein Name sagt. Deshalb wollen wir den Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Citroën C4 Cactus ieses Auto ist anders, wie schon sein Name sagt. Deshalb wollen wir den Citroën C4 Cactus auch anders vorstellen. Erst mit dem Kopf, dann mit dem Bauch. Der Kopf sagte schon im Jahr 2014: Wie mutig – oder crazy – muss man sein, ein Auto "Cactus" zu nennen? Aber bitte, darin haben sie ja Übung bei Citroën . Fakt ist: Die Leute schauen. Wer auf der Straße verstecken spielen will, fährt besser Golf. Das beginnt damit, dass dieses 4,16­-Meter-­Auto so recht in keine Schublade passt und scheinbar keinen direkten Konkurrenten kennt. Golf? Zu gerade. Captur? Zu SUVig. Juke? Zu froschäugig. Der Cactus erfüllt zumindest ansatzweise, was in der vollgepackten Autowelt fast nicht mehr vorstellbar erschien: Er ist "unique", im Rudel seiner Klassenkamera­den einzigartig.

Der neue Cactus muss auch den C4­-Freunden gefallen

Knapp vier Jahre später tragen die Anhänger des Original­-Cactus Trauer. Denn die innovativen Airbumps mussten zugunsten eines biederen Auftritts weichen. Ja richtig, diese Gummidinger an den Türen, die aussehen wie ein Mix aus Legosteinen und einer überlangen Tafel Ritter Sport. Der C4 Cactus muss für die Erfolglosigkeit des scheidenden Serien-­C4 büßen und nun sowohl die Bedürfnisse der Cactus-­Fans ebenso befriedigen wie die der C4­-Freunde, die den leiseren Auftritt vorziehen. Optisch mag das gelingen, auch wenn der Exotenstatus aufgegeben wurde. Die einstmals markanten Airbumps wurden, stark verkleinert, an die Türunterkanten versetzt, die Formensprache ist weniger experimentell, man könnte auch sagen: "mainstreamiger". Bequemlichkeit stand für den Citroën ­-Produktplaner Xavier Peugeot – ja, der Mann heißt so – beim C4 Cactus an erster Stelle.

Für das Komfortfahrwerk meldete Citroën 20 Patente an

In Fahrt gibt sich der Cactus weit weniger wild, als sein Design suggeriert. Für zusätzlichen Komfort sorgen beispielsweise neue Sitze, die mit einem speziellen Kunststoffschaum gepolstert sind. Der ist 15 Millimeter dicker als bisher und laut Citroën besonders formstabil. Tatsächlich verlieren Langstrecken auf diesen Sesseln ihren Schrecken. Bleibt zu hoffen, dass die Reise überwiegend geradeaus geht. Denn das konturlose Schaumstoffgestühl lässt die Insassen ziemlich haltlos umherrutschen. Wir tolerieren das, denn für allzu rasante Einsätze ist der extrovertierte Franzose ohnehin nicht ausgelegt. Die Sitze sind nur ein Teil von Citroëns Komfortoffensive. Der überarbeitete Cactus kommt nämlich mit einem neuen – ja, Sie ahnen es schon – Komfortfahrwerk. Das System, für das Citroën 20 Patente angemeldet hat, arbeitet neuerdings mit einer zusätzlichen Zug­ und Druckstufe in den Federbeinen: Bei leichtem Druck bringen Federn und Dämpfer die vertikalen Bewegungen allein unter Kontrolle, bei stärkeren Unebenheiten absorbieren die Hydraulikanschläge Teile der Bewegungsenergie und führen sie ab, ohne dass es zu lästigen Rückfederungen kommt. Der Effekt auf der Straße ist jedenfalls wahrnehmbar. Der ohnehin weich gefederte Cactus gleicht Fahrbahndefizite souverän aus und verhält sich dabei erstaunlich wankstabil.

Beim Interieur ließen die Franzosen Zurückhaltung walten