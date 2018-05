Unterhalb des Touchscreens befinden sich Festtasten und eine induktive Ladeschale für Smartphones.

In der Seitenansicht des SUVs fällt vor allem das dritte Fenster auf, das beim Einparken behilflich sein soll. Insgesamt wirkt das Design eher zurückhaltend. Die hoch aufbauende Front mit den Doppelscheinwerfern ist allerdings ziemlich markant. Die Tagfahrleuchten wirken wie Augenbrauen. Am vorderen Stoßfänger und den seitlichen Kunststoffleisten sind Airbumps angebracht, die beim C5 Aircross aber eher der Offroadoptik und weniger dem Karosserieschutz zu Gute kommen. Die Kunden können das SUV vielseitig personalisieren. Auch der Innenraum wurde konsequent auf Komfort getrimmt. Die Sitze sind ebenfalls Bestandteil des "Advanced Comfort"-Programms und sollen laut Citroën besonders bequem sein. Familien kommt die dreigeteilte Rückbank zu Gute, deren Lehnen neigungsverstellbar sind und um je 15 Zentimeter vor und zurück geschoben werden können. Das kommt auch dem Kofferraumvolumen zu Gute. Mit 580 bis 720 Litern soll der Franzose das größte Gepäckabteil in seiner Klasse haben. Das Infotainmentsystem wird über einen Touchscreen bedient, zur Direktwahl sind jedoch unterhalb Festtasten angebracht. Außerdem können im C5 Aircross Smartphones induktiv geladen werden. Insgesamt hat das SUV zwanzig Assistenzsysteme an Bord, darunter zum Beispiel einen adaptiven Tempomaten und einen Notbremsassistenten.