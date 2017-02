Citroën DS7 (2017): Vorschau — 10.02.2017 Das neue DS-SUV von Citroën Die Citroën-Nobelmarke DS erweitert die Modellpallette um ein Kompakt-SUV, das gegen Audi Q5 und Mercedes GLC antreten soll. Jetzt gibt es das erste Bild vom DS7!

D





Premiere ist auf dem Autosalon in Genf (9. bis 19. März 2017)

Der DS7 ähnelt der 2013 in Shanghai vorgestellten Studie Wild Rubis.

Autor: Katharina Berndt

as erste Bild vom Kompakt-SUV Citroën DS7 ist aufgetaucht: Der Blog Citronfeng hat ein Foto vom vollkommen ungetarnten DS7 veröffentlicht. Mit dem SUV will Citroëns Nobelmarke DS einen Konkurrenten für Audi Q5 und Mercedes GLC bringen. Marktstart könnte schon im Sommer 2017 sein.Der DS7 ähnelt der 2013 in Shanghai vorgestellten Studie Wild Rubis, er ist aber noch reduzierter und kraftvoller gestaltet. Die auffälligsten Änderungen bei der Straßenversion sind ein vergitterter Kühlergrill, Chromdetails und eine andere LED-Lichtsignatur. Radhäuser und Schweller sind stärker beplankt, zusammen mit einer Art Unterfahrschutz wirkt die Straßenversion des DS7 robuster als die Studie. Denkbar ist, dass es wie bei der Studie auch beim Serien-DS7 einen Plug-in-Hybrid mit 50 Kilometer elektrischer Reichweite geben wird. Außerdem wird das Kompakt-SUV autonome Fahrfunktionen an Bord haben.