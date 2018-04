Citroën Spacetourer Rip Curl Concept: Wohnmobil-Test

Eine Studie , die doch irgendwie keine ist. Denn alle verbauten Teile gibt's bei Citroën und Pössl schon in Serie – allerdings nicht in dieser Zusammenstellung. Die Basis ist wie beim Serien-Campster der Citroën Spacetourer, den die Franzosen als komplett neu entwickelten Van 2016 präsentiert haben. Mit seinen kompakten, stadttauglichen Außenmaßen sowie dem soliden Pössl-Ausbau spricht der Citroën-Camper vor allem Kunden an, die sich nur ein Fahrzeug für Alltag und Freizeit leisten können oder wollen. Dass der Rip Curl als Sondermodell ins offizielle Citroën-Programm einziehen könnte, schließt der Hersteller nicht aus.

Der Küchenblock ist herausnehmbar. Zudem sorgen die beiden Schiebetüren für Luft und Sicht.

Technische Daten: Citroën Spacetourer Rip Curl Concept Motorisierung Citroën BlueHDi 150 Leistung 110 kW (150 PS) bei 4000/min Drehmoment 370 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb, Allrad zuschaltbar Tankinhalt 70 l Kraftstoffsorte Diesel Länge/Breite/Höhe 4959/1920/1940 mm Radstand 3275 mm Leergewicht/Zuladung (Werksangabe) 2270/830 kg zul. Gesamtgewicht 3100 kg Material Wand/Dach/Boden Stahlblech/GFK/Stahlblech Liegefläche oben L x B 1900 x 1100 mm Liegefläche unten L x B 2120 x 1120 mm Kühlschrankvolumen k. A. Herd 2 Flammen Aufbaubatterie 95 Ah Frischwassertank 10 l Abwassertank 10 l Gasvorrat 2,8 kg Heizung Webasto Air Top 2000x Preis (geschätzt) ab 48.500 Euro

Die Campster-Camping-Ausstattung von Pössl und obendrauf einige durchdachte Surfer-Gimmicks. Aus dem Pössl Campster bekannt ist der herausnehmbare Küchenblock mit Zweiflammen-Gasherd und Piezozündung, Spüle und Kühlbox. Geschlafen wird im Panorama-Aufstelldach oder auf der umgeklappten Rückbank. Die Fahrersitze sind drehbar; dazwischen steht eine kleine Kühlbox für Erfrischungen während der Fahrt. Für die Wassersportler gibt's eine spezielle Haltevorrichtung, mit der sich das Surfboard am Dachhimmel verstauen lässt, eine Außendusche mit Warmwasser sowie wasserdichte Stauboxen zum Unterbringen der nassen Neoprenanzüge. Und weil ein gescheiter Surfervan anders aussehen muss als der Camper des Altphilologen von nebenan, spendierte Citroën dem Spacetourer eine Zweifarblackierung in dunklem Khaki und Beige mit neongelbem Akzent. Die markante Farbkombination spiegelt sich auch in den feinen Sitzen aus Leder und Alcantara, dem Cockpit und dem Möbelbau wider. Zudem glänzt der Van mit farblich abgestimmten 17-Zoll-Alurädern im schicken Farbton Beige-Diamant. Echt, so haben wir den Campster bisher nicht gekannt.