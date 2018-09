Für 2019 ist auch schon eine Trophy-Variante gesetzt, die mit mehr Leistung (300 PS, 400 Nm mit Schaltgetriebe, 420 Nm in der Variante mit Doppelkupplungsgetriebe EDC) hoffentlich da weitermacht, wofür der Mégane R.S. Trophy bekannt ist: als heißes Rundstreckeneisen für den (verhältnismäßig) kleinen Geldbeutel. Der Kampf findet also statt zwischen mehr oder weniger altbewährten Asphalt-Carvern aus Japan, Spanien, Südkorea und Frankreich sowie einem Neuling, der noch lange nicht austrainiert ist. Die Teilnehmer im Kurzüberblick: Hondas Civic Type R ist der aktuelle Rekordhalter sowohl auf der Nordschleife als auch dem Sachsenring , kommt in recht brachialer Optik und feuert 320 PS und 400 Nm auf eine mechanisch gesperrte Vorderachse. Der i30 N Performance ist Hyundais erster ernsthafter Versuch in Richtung Rennstreckentauglichkeit, leistet 275 PS und 353 Nm und überträgt die Kraft auf eine Vorderachse mit aktiver Lamellensperre, die bei Hyundai "Corner Carving Differential" heißt.Der Älteste im Bunde ist der Peugeot 308 GTi , der mit mechanischer Sperre und der nominell schwächsten Motorisierung von 272 PS und 330 Nm ins Rennen geht. Der Mégane R.S. kommt mit serienmäßigem Sportfahrwerk , 280 PS und 390 Nm; als einziger Testteilnehmer ist der Franzose mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (1900 Euro) ausgestattet. Neu in der Klasse ist die Hinterachslenkung, die den Mégane R.S. agiler machen soll.

Understatement pur: Von außen sieht man dem Seat Leon Cupra seine Leistung wirklich nicht an.

Last but not least: der Seat Leon Cupra 300, der dreitürig antritt und 300 PS respektive 380 Nm an eine ebenfalls aktiv gesperrte Vorderachse (Serie) schickt. Das optionale Doppelkupplungsgetriebe fehlt, dafür ist der Spanier als Einziger auf Semislicks unterwegs, die im Cupra Performance-Paket Black zusammen mit einer größeren Bremsanlage und Seitenschwellern 4280 Euro kosten. Wegen der Chancengleichheit hatten wir einen Cupra 300 ohne dieses Paket bestellt, aber leider nicht bekommen. Dafür gibt es den üblichen Abzug für Sportreifen in der Alltagswertung. Mit ihrem Auftritt und der Konsequenz in der sportlichen Umsetzung lassen sich die fünf in zwei Gruppen aufteilen: auf der einen Seite die beiden Hitzköpfe Civic Type R und i30N Performance. Der eine mit offensiver Spoileroptik und mächtig Turbo-Flair unter der Haube, der andere mit zwei lasziv bollernden Röhrenverstärkern am Heck. Seat und Peugeot setzen dagegen viel mehr auf Understatement und treten deutlich dezenter auf. Der Peugeot verzichtet als Einziger sogar auf ein Typenkürzel an der Frontpartie. Der Mégane bewegt sich eher zwischen diesen beiden Welten mit der Tendenz, sich den optisch braveren Sportlern anzuschließen.