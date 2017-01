CMT 2017: Neue Wohnmobile — 13.01.2017 Die Camper-Neuheiten 2017 Präsentiert auf der Tourismus-Messe CMT in Stuttgart – und bald startklar beim Händler: Diese Wohnmobile kommen zur Saison 2017 auf den Markt.



Außerdem im neuen Heft: Alles inklusive: Fünf Teilintegrierte mit üppiger Ausstattung im Megatest • Dauertest: Kastenwagen Pössl Summit 640 • Fahrbericht Ahorn Van: Groß, günstig - und auch gut? • Luxus und Trucker-Feeling: Fahrbericht Magellano Edition 1 • Eine deutsche Legende: 60 Jahre Hymer • Ratgeber: Diebstahlschutz zum Selbsteinbauen • Reise: Schnell mal nach Rom

Infos zur Messe Die CMT in Stuttgart ist vom 14. bis 22. Januar täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten 14, ermäßigte Tickets, zum Beispiel für Schüler, zehn Euro. Täglich ab 15 Uhr wird der Eintritt auf sieben Euro gesenkt. Dauerkarten gibt es für 25 Euro, Familien (zwei Erwachsene, zwei zur Familie gehörende Kinder) bekommen für 25 Euro eine Tageskarte. Auf dem Messegelände, Eingang Tor 1, stehen rund rund 200 Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Preis pro Nacht und Mobil während der CMT: 25 Euro inklusive Strom und Nutzung der Entsorgungsstation für Chemie-WCs. Besonderes Messe-Highlight: CMT-Night mit Live-Musik im Atrium am 16. Januar nach Messeschluss, für alle Messebesucher kostenlos.

ie Campingsaison 2017 beginnt schon im Januar – mit der Caravan Motor Tourismus (CMT) in Stuttgart. Mehr als 2000 Aussteller aus rund 90 Ländern werden dieses Jahr erwartet. Auch die Wohnmobilbranche ist auf der Reise-Messe stark vertreten. Viele namhafte Hersteller nutzen die erste Schau des Jahres, um den etwa 220.000 Messegästen ihre brandneuen Wohnmobile zu präsentieren, die jetzt in den Handel kommen. Laut Veranstalter werden mehr als 850 Fahrzeuge zu sehen sein. In der Bildergalerie stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuheiten der Messe vor.