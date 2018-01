CMT 2018: Neue Wohnmobile — 12.01.2018 Die Camper-Neuheiten 2018 Präsentiert auf der Tourismus-Messe CMT in Stuttgart – und bald startklar beim Händler: Diese Wohnmobile kommen zur Saison 2018 auf den Markt.



Infos für Messebesucher:

enn eine ganze Branche gratulieren will: Passend zum 50. Geburtstag der Stuttgarter Urlaubsmesse Caravan Motor Tourismus (CMT) haben sich in diesem Jahr mehr Aussteller denn je angekündigt. Über 2000 sollen es sein. Da kommt eine komplett neue Halle gerade recht. 120.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche laden nun zum Stöbern ein. Auch die Wohnmobilbranche ist auf der Reise-Messe stark vertreten. Viele namhafte Hersteller nutzen die erste Schau des Jahres, um den etwa 220.000 Messegästen ihre brandneuen Wohnmobile zu präsentieren, die jetzt in den Handel kommen.Die CMT in Stuttgart findet vom 13. bis 21. Januar 2018 statt. Sie ist für Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Die Tageskarte kostet 15 Euro vor Ort, ermäßigt zwölf Euro. Wer seinen Besuch ab 15 Uhr plant, muss nur noch 7,50 Euro zahlen. Die neue Zwei-Tages-Karte kostet 20 Euro. Soll es mit der Familie zur CMT gehen (zwei Erwachsene, zwei Kinder der Erwachsenen), sind 32 Euro fällig.Auf dem Messegelände stehen mehrere Hundert Stellplätze für Reisemobile zur Verfügung. Der Preis beträgt während der CMT 25 Euro pro Nacht, inklusive sind Strom, Müllabfuhr sowie die Nutzung der Entsorgungsstation für Chemietoiletten.Lohnenswert sind die Sondermessen Thermik (Kiten, Paragliding etc.) sowie Fahrrad- und Erlebnis-Reisen am ersten Wochenende.