Concorde 620 ST: Wohnmobil-Test

Korrosion am Frontscheibenrahmen: Rostschäden am Fahrerhaus sind teuer zu sanieren.

Stärken Schwächen Familientauglicher Grundriss Altersbedingte Wasserschäden möglich Hochwertige Ausbauqualität Schwache Fahrleistungen Günstiger Anschaffungspreis Wartungsstau-Gefahr H-Kennzeichen in Sicht Vielfältige Rostprobleme Geräumiges Bad H-Kennzeichen nur in gutem Zustand

Ein Hochwert-Modell aus gutem Hause. Was die SKW Fahrzeugbau GmbH in Zellingen da im Einheitsjahr 1990 auf die Räder stellte, verdient noch immer Respekt. Der Grundriss mit Alkovendoppelbett und Doppelstockliegen im Heck ist optimal für eine vierköpfige Familie geeignet. Der technisch versierte Vorbesitzer kann es bestätigen: Er steckte viel Herzblut und Geld in die Substanz, will den Concorde aber abgeben, weil die Kinder nicht mehr mit in den Urlaub fahren. TÜV und AU mit Gasprüfung hat der 149.000 Kilometer gelaufene Concorde 2017 gepackt, 2018 wurden die Bremsanlage revidiert und der Zahnriemen sowie die Reifen erneuert. An der Bodengruppe finden sich keine größeren Roststellen, allerdings blüht die Korrosion am Frontscheibenrahmen – eine seriöse Instandsetzung ist nicht billig. Auf dem Dach des Aufbaus wurde eine Fläche im DIN-A3-Format geflickt, der Boden im Heckstaufach ist ebenfalls ausgebessert worden. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte für akute Feuchtigkeitsprobleme.