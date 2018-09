Der Gewinner des diesjährigen Connected Car Award wird mit Gold dekoriert. Er erhält einen BMW X2 xDrive20d im Wert von 58.000 Euro. Der goldene Crossover hat 190 Diesel-PS unter der Haube und kommt unter anderem mit dem M Sport X-Paket, Automatikgetriebe, Head-up-Display, Klimaautomatik sowie der Möglichkeit, ein Smartphone kabellos zu laden. Weitere Preise beim Connected Car Award sind 15 hochauflösende GPS-Dashcams von Rollei im Wert von je 99,99 Euro, zwei Samsung Note 9 Smartphones in Ocean Blue im Wert von je 999 Euro sowie zwei Samsung Galaxy Watch für für je 309 Euro. Wählen Sie in neun Kategorien Ihre Favoriten und vergeben Sie pro Kategorie jeweils eine Stimme. Damit Sie am Gewinnspiel teilnehmen, müssen Sie am Ende der Abstimmung Ihre persönlichen Daten hinterlegen.

Jetzt abstimmen und gewinnen! Connected Car Award 2018