Connected Car: Skoda und clever-tanken.de — 24.07.2017 clever-tanken bei Skoda Skoda integriert als erster Hersteller die clever-tanken-App in seine neue digitale Anwendung One App. Die Details!

Die günstigsten Tankstellen auf einen Blick gibt es ab sofort in jedem Skoda mit der OneApp.

Die Benzinpreisvergleichs-App clever-tanken.de und Skoda starten in Deutschland eine neue Kooperation. Ab sofort integriert der tschechische Hersteller die clever-tanken-App in seine neue Anwendung OneApp. Durch die Verbindung von Smartphone und Auto kann der Fahrer Informationen beispielsweise über den Kraftstoffverbrauch oder die zurückgelegte Distanz ablesen. Mit der Integration der clever-tanken-App können unmittelbar über den Touchscreen die aktuellsten und günstigsten Spritpreise in der Umgebung angezeigt werden. Dieser Service ist vorerst nur für Tankstellen in Deutschland verfügbar.