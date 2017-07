Connected Car: Technik-Offensive bei BMW

BMW bringt mit Connected+ Skype und die Open Mobility Cloud ins Auto. AUTO BILD hat's ausprobiert: So funktioniert das Auto als persönlicher Assistent!

Die BMW-ID merkt sich in der Cloud alle wichtigen Daten, darunter die Sitzposition oder Radiosender.

Außerdem findet Microsoft Office den Weg ins BMW-Fahrzeug: Zusätzlich zu den lokal im Handy gespeicherten Kalender- und Kontakteinträgen verwaltet das Infotainment-System nun auch Exchange- und Office-365-Konten – ohne Smartphone . Praktisch: Wenn es Zeit ist aufzubrechen, benachrichtigt Sie Ihr BMW am Handy oder der Apple Watch und zieht dazu auch aktuelle Verkehrsinfos zurate. Schon auf dem Weg zum Auto stellen Sie das Naviziel ein oder übernehmen es automatisch aus dem nächsten Kalendereintrag. Mit BMW Connected+ planen Sie nun auch Tankstopps auf dem Weg zu Ihrem Termin ein. Auf dem Display im Cockpit erscheinen anstehende Termine und Anreisezeiten. Zudem sehen Sie nun, wer an Ihrem nächsten Termin teilnimmt. Auf Wunsch teilen Sie Ihre Fahrt mit einem Telefonkontakt. Der bekommt eine SMS mit einem Link zu einer Live-Karte angezeigt sowie eine voraussichtliche Ankunftszeit – besonders praktisch, wenn Sie unerwartet im Stau stehen. Und auf den letzten Metern zum Termin navigieren Sie Google Maps oder Apple Karten zum Ziel. Die Dienste von BMW Connected+ gibt es sowohl für iOS- als auch Android-User, wenngleich 80 Prozent aller BMW-Fahrer iPhone-Nutzer sind. Die Demo klappte im Check gut – allerdings handelte es sich noch um eine präparierte Software-Version auf vorbereiteten iPhones und Apple Watches. Wie sich BMW Connected+ in der Praxis schlägt, werden AUTO BILD und COMPUTER BILD bald testen!