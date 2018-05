Originales Meisterauto: Jules Gounon gewann 2017 mit dieser Corvette GT3-R die ADAC GT Masters.

Das Callaway-Team hat nicht etwa einen ausrangierten GT3 dabei, nein, es ist das 2017er-Original-Meisterauto von Jules Gounon. Die C7 GT3-R debütierte 2016 in der Rennserie ADAC GT Masters und holte auf Anhieb den dritten Platz in der Meisterschaft. Dazu wurde das Auto nicht wie bei der Konkurrenz von Audi , BMW und Porsche direkt von der Serie abgeleitet und als Kundenfahrzeug frei zum Kauf angeboten. Chevrolet konzentrierte sich von jeher auf die C7.R, die in Le Mans und in der amerikanischen IMSA-Rennserie zum Einsatz kommt. Einen werkseigenen GT3-Kundensportler gab und gibt es nicht. Aus diesem Grund setzte sich das in Leingarten ansässige Callaway-Team Anfang 2014 an einen Tisch, um einen eigenen GT3-Racer auf die Räder zu stellen. Der damalige technische Direktor und heutige Teamchef Mike Gramke und sein Team fingen bei null an. Vom Straßenauto stammt nur das Chassis, dazu der untere Querlenker in umgebauter Form, die obere Hälfte des Fahrzeughecks und die Rückleuchten. Alle anderen Teile wurden entweder neu entwickelt, gebaut oder gefräst. Hier stecken also jede Menge Handarbeit und Herzblut drin.