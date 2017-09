Crash: Toyota mit Ferrari-Motor verunfallt — 25.09.2017 Toyota GT86 mit Ferrari-Herz gecrasht! Der amerikanische Drift-Star Ryan Tuerck hat seinen getunten Toyota GT86 mit Ferrari-V8 bei einem Videodreh gecrasht! AUTO BILD hat das Video!

Mit mchtig Qualm zirkelt Tuerck den Wagen um die Kurven.

Fr den V8 ist der GT86 etwas eng



Dieser 4,5-Liter-V8 treibt den Toyota GT86 an.

Auch Profis machen mal Fehler! Der Drift-Experte Ryan Tuerck hat seinen Toyota GT86 mit Ferrari-V8 vor die Wand gesetzt. Bei einem Videodreh crashte Tuerck bereits in der ersten Kurve in einen Hang und demolierte die vordere rechte Radaufhngung. Wie es sich fr Profis gehrt, wurde der Wagen schnell aus dem Dreck gezogen und wieder fachgerecht repariert. Danach klappte der Drift um die erste Kurve problemlos und auch all die andere Kurven meisterte der US-Amerikaner mit mchtig Qualm an den Hinterrdern. Vielleicht war Tuerck einfach etwas nervs, denn das Kameraauto hinter ihm wurde ebenfalls von einem 4,5-Liter-Ferrari-V8 mit 570 PS angetrieben, in diesem Fall aber im italienischen Blechkleid. Aber sehen Sie selbst:In einem lteren Teaser zeigte Tuerck den GT86 kurz vor dem Start des Umbaus! Eine leere weie Karosserie ohne Rder, Interieur oder Motor stand aufgebockt in einer Werkstatt . Dann durfte der Zuschauer einen Blick auf den Ferrari-Motor werfen. Im 458 steckt ein 4,5-Liter-V8, bei diesem hier wurden die meisten ffnungen mit blauem Klebeband verschlossen. Wohl als Schutz vor Schmutz. Es gab eine kleine Kostprobe vom Motor-Sound. Spter dann das Finale: Motor und Karosserie kamen zusammen. Besonders gut passen die japanische Karosserie und der italienische Motor nicht zusammen: Eine Haube passt schlicht und einfach nicht. Der Ferrari-Motor berragt die Kotflgel um gute 20 Zentimeter. Hier der Teaser: