ass das Fahrrad gut gesichert sein muss, ist klar. Beim Umzug durch die Stadt oder beim Koffertransport in den Urlaub wird allerdings gern improvisiert. Dabei ist ein sicherer Transport auf dem Autodach so wichtig, denn im schlimmsten Fall verabschiedet sich die Ladung in der ersten Kurve Richtung Gegenverkehr. Und das kann schwere Folgen haben: einen Unfall , Punkte in Flensburg sowie Bußgeld . Damit es gar nicht erst so weit kommt, hat AUTO BILD alle Infos zum Thema Dachtransport: Wie belade ich mein Auto richtig? Welche Dachträger gibt es? Was sagt bei falscher Beladung der Bußgeldkatalog?