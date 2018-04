Video: Crashtest Dacia Duster (2017) Wie sicher ist der neue Duster? Zur Videoseite

Für wenig Geld gibt es eine Menge Auto. In der Linie Comfort fahren Klimaanlage und Temporegler mit, sogar kosmetische Aufwertungen wie lackierte Stoßfänger oder eine Dachreling liefert Dacia bei ihr ab Werk. Schade: Wer Zubehör wie eine Rückfahrkamera oder große Aluräder mag, muss die Top-Linie kaufen und entsprechend mehr bezahlen. So oder so: Es gibt einen echten Alltagshelden für das Geld. Die Rückbank lässt sich (etwas fummelig) umklappen, das Gepäckabteil nimmt es mit 1501 Liter Ladung auf und unzählige Fächer schlucken den Kleinkram der Passagiere. Klar, das ist nicht perfekt gemacht. Beim Beladen stört eine Stufe am Heckabschluss, die Fondlehne macht sich nicht vollends plan und es gibt schöner verlegte Innenraumtextilien. Doch der Duster tröstet mit entspanntem Umgang.