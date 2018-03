Dacia Duster: Test — 12.03.2018 Billig ist hier nur der Preis Auch die Neuauflage des Duster ist richtig günstig. Aber das Kompakt-SUV kann mehr, als einfach nur Geld zu sparen. Wir machen den Test.

Der neue Duster wirkt nicht mehr so schlicht



Gelungen: Dacia hat den Duster in vielen Details verändert – das macht das SUV hochwertiger.

Fahrzeugdaten Dacia Modell Duster TCe 125 4x4 Motor Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 1197 cm³ kW (PS) bei 1/min 92 (125)/5250 Nm bei U1/min 205/2300 Vmax 179 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Trommel Testwagenbereifung 215/60 R 17 H Reifentyp Michelin Primacy 3 Radgröße 6,5 x 17" Abgas CO2 145 g/km Verbrauch* 7,1/6,0/6,4 l Testverbrauch Sportverbrauch** 11,5 l/100 km Testrunde*** 7, l/100 km Sparverbrauch**** 6,2 l/100 km Tankinhalt 50 l/Super Ottopartikelfilter N Kältemittel R1234yf Vorbeifahrgeräusch 72 dB(A) Anhängelast gebremst/ungebremst 1500/695 kg Kofferraumvolumen 411–1501 l Länge/Breite/Höhe 4341/1804–2050/1617 mm Grundpreis 16.550 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Dacia Beschleunigung 0–50 km/h 3,6 s 0–100 km/h 11,0 s 0–130 km/h 18,7 s 0–160 km/h 37,3 s Elastizität 60–100 km/h (4./5. Gang) 7,7/9,8 s 80–120 km/h (5./6. Gang) 11,2/17,1 s Leergewicht/Zuladung 1367/500 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 58/42 % Wendekreis links/rechts 11,3/11,4 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,1 m aus 100 km/h warm 34,9 m Innengeräusch bei 50 km/h 61 dB(A) bei 100 km/h 68 dB(A) bei 130 km/h 71 dB(A) Testverbrauch – CO2 7,9 l S – 188 g/km Reichweite 630 km

Dirk Branke Fazit Günstig wie bisher, aber an Qualität gewonnen: Dacia hat den Duster ganz unaufgeregt an entscheidenden Stellen verbessert. Der Neue sieht besser aus, bietet höheren Komfort und besitzt eine aufgewertete Ausstattung.

Autoren: Dirk Branke, Berend Sanders

Lassen Sie uns über Geld reden. Der neue Dacia Duste r kostet ab 11.290 Euro. Konkurrenzlos günstig, dafür gibt es sonst nur Klein-, korrigiere, Kleinstwagen. Doch wir reden hier über ein kompaktes SUV – geräumig und praktisch. Für diese 11.290 Euro liefert Dacia den Duster mit 1,6-Liter-Benziner und 114 PS, das meistgekaufte Aggregat (45 Prozent) ist aber der modernere 1,2-Liter mit 125 PS des Testwagens. Mit Allrad und Comfort-Ausstattung steht der Duster dann für 16.550 Euro in der Liste – immer noch sehr günstig.Das Design hat Dacia gegenüber dem seit 2010 gebauten Vorgänger nicht grundlegend, aber in vielen Details verändert. Der neue Duster wirkt deutlich hochwertiger als bisher, nicht mehr so schlicht. Das gilt auch für die renovierte Inneneinrichtung. Der Navi-Bildschirm liegt blickgünstig weiter oben. Es gibt jetzt ansehnliche Tasten und Drehregler – zum Beispiel für die Klimaautomatik (200 Euro, ab Comfort). Die Platzverhältnisse haben sich leicht verbessert, auch die Sitze sind neu: größer und mit mehr Seitenhalt als bisher, aber, na ja, immer noch mit Luft nach oben. Wir würden uns eine straffere Polsterung wünschen. Der Kofferraum ist leicht geschrumpft, schluckt jetzt 411 bis 1501 Liter, bisher waren es 443 bis 1604 Liter (beim 4x4).Eine Empfehlung ist der 1,2-Liter-Turbo. Lebhaft, mit anständigen Fahrleistungen und leise. Apropos: An Bord ist es etwas ruhiger als bisher, der neue Duster ist besser gedämmt. Auch der Verbrauch geht mit 7,9 Litern gerade noch in Ordnung. Doch Vorsicht! Auf schnellen Autobahnetappen werden es gern mal mehr als zehn Liter. Einen großen Pluspunkt gibt es noch für die kräftigen und standfesten Bremsen. Der Duster stand im Test beim Stopp aus Tempo 100 nach knapp 35 Metern. So etwas schafft kein Billigheimer.