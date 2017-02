Dacia Sandero/Sandero Stepway Facelift (2017): Vorstellung — 09.02.2017 Facelift für die Sandero-Brüder Für den günstigsten Dacia steht ein Facelift an: Der Sandero bekommt das neue Markengesicht, LED-Tagfahrleuchten und einen Dreizylinder. AUTO BILD nennt alle Preise.

Autor: Katharina Berndt

Neues Markengesicht, aufgepeppter Innenraum: Aus diesen Zutaten zaubert Dacia dem Sandero und seinem Crossover-Bruder, dem Sandero Stepway, ein Facelift . Jetzt sind die Preise raus: Den Dacia Sandero gibt es ab 6890 Euro, für den Sandero Stepway sind mindestens 9890 Euro fällig.Der Kompakte soll mit kantigeren Formen an Grill, Schürze und Lufteinlässen robuster aussehen – der Duster lässt grüßen. LED-Tagfahrlichter formen die neue Lichtsignatur aus vier Rechtecken. Auch bei den Heckleuchten kommt die neue Lichttechnik zum Einsatz. Die Blinker sind beim Sandero Facelift in die Seitenspiegel integriert. Für den Innenraum hat Dacia das Lenkrad neu entwickelt, auf der Mittelkonsole gibt es jetzt Klavierlack. Darüber hinaus verspricht Dacia mehr Funktionen wie in die Türen versetzte Bedienknöpfe für die elektrischen Fensterheber und mehr Ablageflächen.Der Trend zum Dreizylinder geht auch an Dacia nicht vorbei – ein Dreizylinder mit einem Liter Hubraum und 75 PS ersetzt die bisherige, gleich starke Einstiegsmotorisierung mit 1,2 Litern Hubraum. Dank Aluminium sinkt das Gewicht um 20 Kilogramm, was sich auch positiv auf den Verbrauch auswirken soll. Vermutlich wird es den überarbeiteten Sandero mit mehr Ausstattungsmöglichkeiten geben.• Leistung: 54 kW () • Hubraum: 998 cm³ • Max. Drehmoment: 97 Nm • Getriebe: 5-Gang-Schaltung • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 14,5 s • Höchstgeschwindigkeit • 162 km/h • Verbrauch: 5,2 l/100 km • Preise: Ausstattung Essentiel 6890 Euro; Ausstattung Ambiance 7890 Euro; Ausstattung Lauréate 9090 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 898 cm³ • Max. Drehmoment: 140 Nm • Getriebe: 5-Gang-Automatik • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,0 s • Höchstgeschwindigkeit • 175 km/h • Verbrauch: 4,9 l/100 km • Preis: Ausstattung Lauréate 10.190 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 898 cm³ • Max. Drehmoment: 140 Nm • Getriebe: 5-Gang-Automatik • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,0 s • Höchstgeschwindigkeit • 175 km/h • Verbrauch: 4,9 l/100 km • Preis: Ausstattung Lauréate 10.690 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 898 cm³ • Max. Drehmoment: 140 Nm • Getriebe: 5-Gang-Automatik • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,0 s • Höchstgeschwindigkeit • 175 km/h • Verbrauch: 4,9 l/100 km • Preis: Ausstattung Ambiance 9890 Euro; Ausstattung Prestige 11.690 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 898 cm³ • Max. Drehmoment: 140 Nm • Getriebe: 5-Gang-Automatik • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,3 s • Höchstgeschwindigkeit • 175 km/h • Verbrauch: 6,2 l/100 km • Preis: Ausstattung Ambiance 9790 Euro; Ausstattung Lauréate 10.990 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 1461 cm³ • Max. Drehmoment: 220 Nm • Getriebe: 5-Gang-Schaltungr • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,8 s • Höchstgeschwindigkeit • 173 km/h • Verbrauch: 3,5 l/100 km • Preis: Ausstattung Lauréate 11.990 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 1461 cm³ • Max. Drehmoment: 220 Nm • Getriebe: 6-Gang-Automatik • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 12,0 s • Höchstgeschwindigkeit • 172 km/h • Verbrauch: 3,6 l/100 km • Preis: Ausstattung Lauréate 12.490 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 1461 cm³ • Max. Drehmoment: 220 Nm • Getriebe: 5-Gang-Schaltungr • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,8 s • Höchstgeschwindigkeit • 173 km/h • Verbrauch: 3,5 l/100 km • Preis: Ausstattung Ambiance 11.690 Euro Auststattung Prestige 13.490 Euro.• Leistung: 66 kW () • Hubraum: 1461 cm³ • Max. Drehmoment: 220 Nm • Getriebe: 6-Gang-Automatik • Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 12,0 s • Höchstgeschwindigkeit • 172 km/h • Verbrauch: 3,6 l/100 km • Preis: Ausstattung Prestige 13.990 Euro.