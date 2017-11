Kaum ein Ereignis veränderte die Autowelt wie der Abgasskandal – und er drückt auch dem Goldenen Lenkrad seinen Stempel auf. Um sicher zu sein, dass die Gewinnerautos auch wirklich "sauber" sind, mussten sie eine Extrarunde zur DEKRA drehen. Konkret: Wir wollten wissen, ob die Sieger auf der Straße das halten, was sie auf dem Prüfstand versprechen.

Bei einem Abgastest unter realistischen Bedingungen und unter Aufsicht unabhängiger Prüfer. Vier der fünf Siegerautos haben wir in Balocco versiegelt und in einem geschlossenen Tieflader zum DEKRA-Abgasprüfzentrum in Klettwitz gebracht. Der Opel Ampera-e musste nicht mit, weil am Elektroauto ja keine Abgase gemessen werden können. In Klettwitz wurden die Fahrzeuge zunächst von den Ingenieuren der DEKRA konditioniert und anschließend auf einem stationären Prüfstand sowie auf der Straße gemessen. Ergebnis: Alle erfüllen die gültigen Abgasnormen, auch auf der Straße keine Auffälligkeiten.