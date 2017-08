Das Goldene Lenkrad 2017 — 15.08.2017 Gold vergeben und Jaguar F-Pace gewinnen! Wer verdient das Goldene Lenkrad 2017? Die Leser und Juroren von AUTO BILD und BILD am SONNTAG vergeben Europas begehrtesten Automobilpreis. Stimmen Sie ab, und gewinnen Sie einen Jaguar F-Pace im Wert von über 62.000 Euro!

Alle Preise im Überblick zur Galerie Kennen Sie den Auto-Award mit der größten Jury? Sie ahnen es schon: das Goldene Lenkrad von AUTO BILD und Bild am Sonntag. Denn bei der Vergabe des Traditionspreises haben unsere Leser ein gewichtiges Wort mitzureden. Sie bestimmen, welche Neuerscheinungen ins Finale auf die Teststrecke nach Balocco im Norden Italiens kommen. Diesmal kämpfen 42 Kandidaten in fünf Klassen um die Teilnahme. Nur vier Autos pro Kategorie können die Fahrkarte nach Italien lösen. Stimmen Sie ab, und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Jaguar F-Pace im Wert von über 60.000 Euro. Mehr Details zu allen Gewinnen finden Sie in der Bildergalerie.

Wie läuft die Wahl ab?

Auf den nächsten Seiten finden Sie die 42 Neuerscheinungen des Jahres, aufgeteilt in fünf Klassen: Klein- und Kompaktwagen, kleine SUV, große SUV, Mittel- und Oberklasse, sowie Sportwagen. Wählen Sie in jeder Klasse Ihren Favoriten, also jeweils ein Auto pro Kategorie. Mitmachen können Sie im Internet, per SMS und Telefon. Einsendeschluss ist der 2. September 2017.

Jetzt abstimmen! Wer verdient das Goldene Lenkrad 2017?

Weitere Teilnahmemöglichkeiten

Schicken Sie eine SMS mit folgendem Text an die Kurzwahl 40 400 (0,50 Euro / SMS): GOLD, Endziffer des Favoriten (die letzten beiden Ziffern der Telefonnummer, zu sehen in der Bildergalerie), Name, Anschrift.

Alle 42 Kandidaten haben eine eigene Telefonnummer welche Sie in der Bildergalerie sehen. Kosten pro Anruf aus dem deutschen Festnetz: 0,50 Euro. Mobilfunk deutlich teurer.

Wie geht es dann weiter?

Nachdem alle Stimmen ausgewertet sind, stehen die 20 Teilnehmer des Finales fest. Diese treffen sich dann Anfang Oktober in Balocco und werden von einer Expertenjury nach unterschiedlichen Kriterien in einem genau definierten Testverfahren bewertet. Am Ende siegen die Kandidaten mit den meisten Punkten und erhalten am 7. November im Rahmen einer feierlichen Gala in Berlin ihr Goldenes Lenkrad.

Wird das Goldene Lenkrad nur in Deutschland gewählt?

Nein, das Goldene Lenkrad ist ein europäischer Preis. Leser der AUTO BILD-Schwesterblätter in über 20 Ländern stimmen ebenfalls ab.

Teilnehmer aus der Schweiz wählen hier

Jetzt abstimmen! Wer verdient das Goldene Lenkrad 2017?



Teilnahmeschluss ist der 2 September 2017. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der Tochtergesellschaften und der beteiligten Unternehmen dürfen nicht teilnehmen. Für die Durchführung des Gewinnspieles gelten zudem die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de.