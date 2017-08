Das Goldene Lenkrad - FAQ — 12.08.2017 Fragen und Antworten Das Goldene Lenkrad – was ist das eigentlich, wie läuft das ab? Hier finden Sie alle Antworten zu den wichtigsten Fragen über Europas begehrtesten Automobilpreis im Überblick.

Autofahrer finden den Herbst oft scheußlich; Autohersteller finden ihn super. Denn dann ist die Zeit der Entscheidung: über das Goldene Lenkrad, den wichtigsten Autopreis Europas! In diesem Jahr wird das Goldene Lenkrad, einst von Axel Springer selbst erfunden, zum 42. Mal verliehen. Kein Wunder also, dass er bereits seit Jahren den Spitznamen "Auto-Oscar" trägt. Finden Sie nachfolgend die Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um den PS-Preis:



Seit wann und von wem wird das Goldene Lenkrad verliehen?

Seit 1976 wird das Goldene Lenkrad vergeben, bis 2009 von BILD am SONNTAG, seither von AUTO BILD und BILD am SONNTAG gemeinsam. Axel Sprin­ger († 73) hat den Preis einst selbst er­fun­den.



Wie läuft die Wahl ab?

Die ersten und wichtigsten Entscheidungen für das Goldene Lenkrad werden von Europas größter Jury getroffen – und das sind Sie, liebe Leser. Zur Wahl stehen 42 Modelle – aufgeteilt in den fünf Klassen: Klein- und Kompaktwagen, kleine SUV, große SUV, Mittel- und Oberklasse und Sportwagen. Sie wählen in jeder Klasse jeweils Ihren Favoriten (pro Klasse nur einen). Da es in der Kategorie "Mittel- und Oberklasse" in diesem Jahr nur vier Kandidaten gibt, sind diese automatisch für die nächste Runde (Testfahrten in Balocco) qualifiziert. Trotzdem interessiert uns, welcher der vier Kandidaten Ihr Favorit ist.



Wie kommen die Klassen zustande?

Der Preis soll nicht nur trans­pa­rent und damit nach­voll­zieh­bar ver­ge­ben wer­den, son­dern auch fair! Um mög­lichst viele Neu­wa­gen zu be­wer­ten, än­dern sich die Klas­sen seit dem Grün­dungs­jahr 1976. Klas­sen, in denen es wenig Neu­hei­ten gibt, wer­den je­weils durch an­de­re er­setzt. Und immer wie­der kom­men neue hinzu.



Was passiert, nachdem Sie gewählt haben?

Nach­dem alle Stim­men aus­ge­wer­tet sind, ste­hen die 20 Teil­neh­mer des Fi­na­les fest. Diese tref­fen sich dann An­fang Ok­to­ber in Ba­loc­co (Ita­li­en) und wer­den von einer Ex­per­ten­ju­ry in einem genau de­fi­nier­ten Test­ver­fah­ren be­wer­tet. Am Ende sie­gen die Kandidaten mit den meis­ten Punk­ten.



Wird nur in Deutschland gewählt?

Nein, das Goldene Lenkrad ist ein europäischer Preis. Leser in über 20 weiteren europäischen Ländern stimmen ebenfalls ab. Deren Stimmen werden nach einem Schlüssel berechnet, der sich u.a. an den Kennzahlen Landesgröße, Auflage AUTO BILD und Teilnehmerzahl der letzten Jahre orientiert .



Wann wird das Goldene Lenkrad verliehen?

Anfang No­vem­ber im Rah­men einer fei­er­li­chen Gala im Axel Sprin­ger Ver­lags­haus in Ber­lin. Auch dieses Jahr mo­de­riert Bar­ba­ra Schö­ne­ber­ger (42) die Ver­lei­hung.



Wer fertigt die Goldenen Lenkrad -Trophäen an?

Seit über 25 Jahren stellt Jürgen Richter in seiner Berliner Werkstatt die begehrteste Trophäe der Autowelt per Handarbeit her. Für ein Lenkrad braucht er über vier Tage. Das Lenkrad besteht aus vergoldetem Messing und hat einen Durchmesser von exakt 14,7 Zentimetern. Es ist zwar unverkäuflich – hat aber einen Wert von 1100 Euro. Und wiegt insgesamt 3,8 Kilogramm.