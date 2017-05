Dauertest-Ranking — 13.05.2017 Wer baut die besten Autos? Wie gut sind unsere Autos im Dauertest über 100.000 Kilometer? AUTO BILD zeigt die Tops und Flops: Alle Autos, die den Dauertest durchlaufen haben, haben wir in einer Rangliste zusammengestellt. Der jüngste Test-Kandidat: die Mercedes V-Klasse.

Note 1- für die Mercedes V-Klasse



Mercedes V-Klasse: keine Ausfälle trotz harter Einsätze. Die Qualität ist besser als beim Vorgänger.

Dauertest-Wertung: So werden die Fehlerpunkte vergeben Zuverlässigkeit Liegenbleiber 15 Fehlerpunkte Motor-/Getriebeschaden 15 Fehlerpunkte Defekte Antriebs-/Funktionsteile 5 Fehlerpunkte Zusätzlicher kurzer Werkstattbesuch 3 Fehlerpunkte Zusätzlicher mehrtägiger Werkstattaufenthalt 5 Fehlerpunkte Defekte und Sonderarbeiten (Radio/Navi/Flüssigkeiten etc.) 2 Fehlerpunkte Defekte Kleinteile (Lampen etc) 1 Fehlerpunkt Langzeitqualität (aus Demontage) Karosserie (Konservierung, Lack, Teppiche, Verkleidungen) 0-5 Fehlerpunkte Motor (Leistung, Dichtigkeit, Ablagerungen, Laufspuren) 0-5 Fehlerpunkte Getriebe (Dichtigkeit, Abrieb, Zustand, Kupplung) 0-5 Fehlerpunkte Abgasanlage (Zustand, Kat, Aufhängung, Abschirmbleche) 0-5 Fehlerpunkte Fahrwerk (Achsen, Federung, Lenkung, Befestigung) 0-5 Fehlerpunkte Elektrik (Kabel, Stecker, Steuergeräte, Sicherungen) 0-5 Fehlerpunkte Alltagswertung/Fahren Ergibt sich aus den Eintragungen im Fahrtenbuch 0-10 Fehlerpunkte 0 Punkte 1+; 1–4 Punkte 1; 5–8 Punkte 1-; 9–12 Punkte 2+; 13–16 Punkte 2; 17–20 Punkte 2-; 21–24 Punkte 3+; 25–28 Punkte 3; 29–32 Punkte 3-; 33–36 Punkte 4+; 37–40 Punkte 4; 41–44 Punkte 4-; 45–48 Punkte 5+; 49–52 Punkte 5; 53–56 Punkte 5-; ab 57 Punkte 6.

ie zuverlässig sind unsere Autos im Alltagseinsatz? Der AUTO BILD-Dauertest geht dieser Frage auf den Grund. Innerhalb eines Zeitraums von eineinhalb bis zwei Jahren spulen die Testwagen 100.000 Kilometer ab. Jede Panne , jeder Defekt wird von den Testfahrern notiert und fließt am Ende in die Note ein. Ebenso, wie der Zustand, in dem sich das Fahrzeug nach Erreichen der 100.000 Kilometer befindet. Um diesen zu beurteilen, wird das Auto zum Test-Ende demontiert und von DEKRA-Sachverständigen auf Verschleiß untersucht.Jüngster Absolvent des Dauertests ist die Mercedes V-Klasse . Das Ergebnis: Trotz hartem Einsatz keinerlei Ausfälle! Lediglich einige kleinere Fehler wie oberflächliche Korrosion an den Türscharnieren oder eine lose Ansaugleitung trüben ein wenig das Bild (hier der vollständige Testbericht ). Am Ende kommt die V-Klasse auf sieben Fehlerpunkte – Note 1-. Auf welchen Platz der Mercedes damit im Dauertest-Ranking landet, erfahren Sie in der Bildergalerie unten. Dort haben wir alle Ergebnisse unserer bisherigen Dauertests zusammengefasst. Mehr als 35 Autos sind es seit 2014. In der zweiten Bildergalerie unten finden Sie außerdem die Testergebnisse von rund 100 weiteren Fahrzeugen, die AUTO BILD zwischen 2000 und 2014 getestet hat. Da diese noch mit einem anderen Testschema bewertet wurden, haben wir sie in einem eigenen Ranking zusammengefasst Dem Testwagen bleibt nichts erspart – Stop-and-go-Verkehr in der Großstadt gehört ebenso zum Stress-Pensum wie Vollgas-Etappen auf der Autobahn oder Anhängerbetrieb in den Alpen. Doch der stressige Alltagstest ist nur eine Seite des Dauertests. Zudem bewertet AUTO BILD auch den technischen Zustand der Testautos bei der Abschlussuntersuchung. Wie sorgfältig ein Auto konstruiert und verarbeitet ist, bringt die Demontage ans Licht: Das Fahrzeug wird komplett zerlegt, jedes Bauteil wird penibel begutachtet. Zylinderlaufbahnen werden vermessen, per Endoskop wird der verborgenste Hohlraum der Karosserie auf Rostschäden geprüft. Den Kfz-Sachverständigen entgeht nicht die geringste Spur von Verschleiß. Außerdem fließen die Alltagserfahrungen unseres Test-Teams in die Abschlussbewertung ein. Die detaillierten Kriterien, die am Ende zur Gesamtnote führen, finden Sie in der unten stehenden Tabelle.