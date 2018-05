Dauertest: Vans und Kompaktvans

D

ie wahre Qualität eines Autos zeigt sich erst, wenn es im Alltag beweisen muss, was wirklich in ihm steckt. Denn was nutzt die tolle Optik, wenn das Auto häufiger in der Werkstatt steht als in der heimischen Garage? Im Dauertest testet AUTO BILD Fahrzeuge über 100.000 Kilometer, die in einem Zeitraum von rund zwei Jahren abgefahren werden. Jede Panne , jedes defekte Funktionsteil wird genau dokumentiert. Am Ende des Tests steht eine abschließende Inspektion. Dazu gehört auch die fast vollständige Demontage des Autos – nur so können auch die kleinsten Verschleißspuren an den Einzelteilen entdeckt werden.