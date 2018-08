In der Mazda Garage geht's jetzt rund!

Die Batterie ist tot; einen Akku-Booster, mehr braucht es nicht, um den RX-7 zu starten. Und der Wankelmotor schnurrt beim ersten Dreh am Schlüssel. Wer hätte das gedacht?

Auch für Autoexperte Det Müller eine Überraschung, schließlich stand der japanische Sportwagen einige Jahre unbewegt in der Scheune von Händler und Sammler Walter Frey. Und nun läuft er gleich von Anfang an rund. Erleichterung, schließlich muss Det gleich drei Autos auftreiben, alles Youngtimer, gesucht für eine 5000-Kilometer-Rallye quer durch Europa: den Mazda RX-7 für das Team von Tobi Wolf, einen MX-5 für Miriam Höller und für AUTO BILD-Redakteur Bernd Volkens einen Mazda 929.

Souverän und pflegeleicht

Der Mazda RX-7 wird von einem Kreiskolbenmotor angetrieben. ©Hersteller

Grünes Licht für den Mazda RX-7