Dethleffs Trend, Weinsberg Carahome, Bürstner Lyseo & Hobby Siesta im Test — 13.10.2017 Familien-Treffen Wer Platz braucht und viele Schlafgelegenheiten, kommt um die praktischen Alkoven-Wohnmobile nicht herum. AUTO BILD REISEMOBIL hat vier Modelle getestet.

S

Unsere Alkoven werden verschiedenen Ansprüchen gerecht



Alkoven-Wohnmobile punkten mit ihrem Platzangebot. In hohen und geräumigen Alkoven können auch Erwachsene bequem schlafen.

Technische Daten Bürstner Dethleffs Hobby Weinsberg Fahrzeugdaten Motorisierung Multijet II 150 Multijet II 130 Mulijet 150 Multijet II 130 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/ in Reihe/ vier/ vorn quer Diesel/ in Reihe/ vier/vorn quer Diesel/ in Reihe/ vier/vorn quer Diesel/ in Reihe/ vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 110 (150) bei 3600 96 (130) bei 3600 109 (148) bei 3600 96 (130) bei 3600 Nm bei U/min 380 bei 1500 320 bei 1800 350 bei 1500 320 bei 1800 Höchstgeschwindigkeit 130 km/h 125 km/h 140 km/h 140 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 215/70 R15 C 215/70 R15 C 215/70 R15 C 225/75 R16 CP Reifentyp Michelin Agilis Alpin Michelin Agilis Alpin Michelin Agilis Alpin Conti VancoCamper Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel 90 l/Diesel 90 l/Diesel 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg 2000/750 kg 2000/750 kg 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 6520/2330/3190 m 6510/2330/3190 mm 6990/2340/3070 mm 6470/2300/3240 mm Radstand 3450 mm 3450 mm 4035 mm 3450 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/Holzverbund Alu/GFK/Holzverbund Alu/GFK/GFK Alu/GFK/Holzverbund Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS EPS/EPS/EPS XPS/XPS/XPS EPS/EPS/EPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 34/35/49mm 34/35/49mm 34/34/65 mm 31/31/40mm Fenster 4 4/1 6 4 Dachhauben 5/1 5 4 4 Max. Innenhöhe/Innenbreite e 2360/2180mm 2360/2185mm 2385/2200 mm 2000/2390mm Bettenmaß Front (L x B) 2090 x 1620 mm 2070 x 1650 mm 2085 x 1550 mm 2000x 1455 mm Bettenmaß Mitte (L x B) 1850 x 1320 mm 1850 x 1300 mm 1755 x 1025 mm 1760 x 1000 mm Bettenmaß Heck (L x B) 2090 x 860/ 2020 x 820mm 2100 x 850/ 2000 x 800mm 2145x 1390mm 2080 x 740/ 1980x 760 mm Herd 3 Flammen 3 Flammen 3 Flammen 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 142/15l 142/15l 82/9l 190/35l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Thetford Cassette Dometic Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 6/4 6/4 6/6 6/6 Heizung Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 1/1 2/4 1/4 1/3 Leuchten 13 13 17 12 Aufbaubatterie 95Ah 95Ah 95Ah 95Ah Frischwassertank 120l 107l 100l 124l Abwassertank 90l 90l 92l 101l Gasvorrat 2x11kg 2x11kg 2x11kg 2x11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 47.790 Euro 47.999 Euro 61.990 Euro 46.200 Euro Testwagenpreis 61.890 Euro 56.083 Euro 61.990 Euro 57.148 Euro

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

Autoren: Helene Schmidt, Axel Sülwald

ie sind vielleicht nicht hip und fahren optisch möglicherweise auch nicht in der ersten Reihe – und doch haben Alkoven- Wohnmobile ihre treue Fangemeinde. Neben edlen Vollintegrierten, kompakten Kastenwagen und sportlichen Teilintegrierten punkten sie in erster Linie mit ihrem Platzangebot. Daher sind sie erste Wahl bei Familien mit mehr als einem Kind. Auch in der Vermietung werden sie wegen ihrer Vielseitigkeit gern eingesetzt.Grund genug für Bürstner, die in dieser Saison neu eingeführte Lyseo-Reihe auch mit einem Alkoven zu bestücken, dem Lyseo A. Damit steht Bürstner natürlich nicht allein da. Viele Hersteller haben Alkoven-Modelle im Programm. So trifft der Lyseo auf seinen Konzernbruder Dethleffs Trend A. Der macht vieles ähnlich, aber nicht alles. Ganz auf die Bespaßung kleinerer Kinder hat sich Weinsberg mit seinem Carahome in der Carakids-Ausstattung eingestellt. Für 990 Euro gibt es vieles, was das Kinderherz begehrt – inklusive Malwand und Kuschelkissen. Dass ein Alkoven aber nicht zwangsläufig nur kindergerecht und funktional sein muss, zeigt der letzte Kandidat: der Hobby Siesta de Luxe. Auf ganzer Linie punktet das Alkovenmodell aus Norddeutschland mit Design , guter Verarbeitungsqualität und einem so ganz anderen Grundriss.