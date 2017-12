Detroit Auto Show (NAIAS) 2018: Die wichtigsten Auto-Neuheiten — 08.12.2017 Die Neuheiten in Detroit Die neue Mercedes G-Klasse, Audi A7, VW Jetta und der modernisierte Ram 1500 Pick-up – AUTO BILD präsentiert die Stars der NAIAS 2018!

NAIAS ist der Start ins Autojahr 2018



Auto-Neuheiten in Detroit: G wie Gerücht

Ein Jahr nach der US-Premiere des Concept Cars könnte der X2 in Detroit als Serienauto stehen.

AUTO BILD-Berichterstattung, Tickets und Livestreams



Detroit Auto Show (NAIAS) 2018 zur Galerie

Autor: Peter R. Fischer

Die North American International Auto Show – kurz NAIAS – in Detroit (20. bis 28. Januar 2018) ist der Auftakt des automobilen Jahres. Auf der wichtigsten US-Messe zeigen die amerikanischen Hersteller Chevrolet , Dodge, Ford, Cadillac , Lincoln und GM traditionell ihre bedeutendsten Auto-Neuheiten. Die Bandbreite reicht von Limousinen, über Sportwagen und SUVs bis hin zu den US-typischen Pick-ups. Und selbstverständlich möchten auch die europäischen und asiatischen Hersteller in Detroit schwungvoll ins neue Jahr starten.Im Vorfeld der Detroit Auto Show sind auf drive.com.au erste Hinweise darauf aufgetaucht, dass Mercedes in Detroit die neue G-Klasse präsentieren könnte – eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht, aber zum einen ist der "G-Wagen" ein Benz, der sich auf dem US-Markt großer Beliebtheit erfreut, zum anderen erwartet AUTO BILD die neue G-Klasse für 2018. Ebenfalls für Detroit im Gespräch ist der neue Audi A7, der in den USA zumindest seine Messepremiere feiern könnte. Ein Jahr nach seiner US-Premiere als Concept Car dürfte auch der BMW X2 nach Detroit zurückkehren – diesmal als Serienauto. VW zieht das Tuch vom neuen Jetta, und Ram-Trucks zeigt den modernsierten Ram 1500, der vermutlich ein 48-Volt-Bordnetz und Mildhybrid-Antriebe bekommt.Wer einen Ausflug nach Detroit machen möchte, sollte neben den Kosten für Flug und Hotel mindestens 14 Dollar für ein Erwachsenen-Ticket einplanen. Bestellbar sind die Eintrittskarten schon jetzt auf der Homepage der NAIAS 2018. AUTO BILD berichtet bereits ab den Pressetagen (14. bis 16. Januar) von der Detroit Auto Show 2018 und zeigt die wichtigsten Livestreams der Welt- und Messepremieren. Traditionell folgen auf die Pressetage noch die Industrie-Preview (17. und 18. Januar) und der Charity Tag (19. Januar), bevor die Messe für das breite Publikum öffnet.